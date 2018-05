Já há memes sobre a vitória de Israel... e a reacção de Salvador Sobral

No Twitter, não faltam reacções engraçadas à vitória de Netta, com Toy, e ao momento em que Salvador Sobral lhe entregou o prémio.

Israel venceu hoje, pela quarta vez, o Festival Eurovisão da Canção, com o tema "Toy", interpretado por Netta, enquanto a canção portuguesa, "O Jardim", defendida por Cláudia Pascoal e escrita por Isaura, ficou em último lugar.



Israel foi o país que obteve maior pontuação (529 pontos), atribuída pelos espectadores de cada país e pelos júris nacionais dos 43 países que participaram na edição deste ano, embora apenas 26 canções tenham competido na final.



A final da 63.ªedição do Festival Eurovisão da Canção decorreu hoje à noite na Altice Arena, em Lisboa.





As reacções à vitória de Netta e ao momento em que Salvador Sobral lhe deu o prémio não se fizeram esperar no Twitter:



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">"Israel ganhou a Eurovisão." / "Portugal ficou em último lugar." <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AllAboard?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AllAboard</a> <a href="https://t.co/Lv1pto6Vgs">pic.twitter.com/Lv1pto6Vgs</a></p>— Adriana Moreira (@adriana_csm) <a href="https://twitter.com/adriana_csm/status/995433963907895296?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de maio de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Salvador Sobral giving the award to israel <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision</a> <a href="https://t.co/QMZQ1EPwB3">pic.twitter.com/QMZQ1EPwB3</a></p>— Legolas (@Bruna_Fernandix) <a href="https://twitter.com/Bruna_Fernandix/status/995438109272788992?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de maio de 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">O melhor momento foi o Salvador a fugir <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision</a> <a href="https://t.co/eFE2PEcZhM">pic.twitter.com/eFE2PEcZhM</a></p>— Lilo (@itsleonori) <a href="https://twitter.com/itsleonori/status/995437868679073793?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de maio de 2018</a></blockquote>

