Israel vence Festival da Eurovisão 2018

Israel é a grande vencedora do Festival da Eurovisão de 2018, com 529 pontos. Terminada a votação dos 43 países, foi este o resultado final. Toy, de Netta, conseguiu assim a vitória.Portugal, por ser o país anfitrião, teve entrada directa na final, com a canção "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal e composta por Isaura. Portugal ficou em último lugar.Além de Portugal, também Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália e França (os países do chamado grupo dos 'Big 5') não tiveram que competir nas semifinais, nas quais foram apurados os restantes 20 países.Na primeira semifinal, que decorreu na terça-feira, dia 8, na Altice Arena, no Parque das Nações, passaram à final Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda, na segunda, que decorreu na quinta-feira, 10, no mesmo local, passaram Sérvia, Moldávia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca, Eslovénia e Holanda.Pelo caminho ficaram as canções da Suíça, Bielorrússia, Arménia, Bélgica, Croácia, Islândia, Azerbaijão, Grécia, Macedónia, Roménia, São Marino, Rússia, Geórgia, Polónia, Malta, Letónia e Montenegro.O vencedor foi o país que reuniu maior pontuação, que é atribuída pelos espectadores de cada país, através de televoto, e por júris nacionais dos 43 países que participam na edição deste ano.