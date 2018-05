Israel deixou de ser o favorito à vitória do Festival da Eurovisão

Antes da primeira semifinal do Festival da Eurovisão, que teve lugar terça-feira em Lisboa, a canção de Israel era a grande favorita à vitória . Contudo, o ranking de apostas alterou-se e há um novo país favorito - o Chipre. Seguem-se Noruega, França, e a anterior favorita, Israel.Fuego, interpretada por Eleni Foureira, tinha subido na ultima semana ao top 10. Após a actuação de ontem, alcançou a primeira posição no ranking dos principais sites de apostas.Portugal, ao contrário das boas previsões do ano passado, ocupa o 21.º lugar da lista.A segunda semifinal do Festival daEurovisão acontece na noite de quinta-feira e a final no sábado, naAltice Arena, em Lisboa.