Isaura e Cláudia Pascoal agradecem apoio no fim da Eurovisão

Portugal ficou em último lugar no concurso, ganho por Israel.

Cláudia Pascoal e Isaura representaram Portugal na edição de 2018 do Festival da Eurovisão, tendo ficado em último lugar com a canção O Jardim. No fim do concurso, cantora e compositora agradeceram o apoio dos portugueses nas redes sociais.



No Facebook, a cantora de cabelo cor-de-rosa escreveu: "Parabéns Israel! Estes dias de Eurovisão foram uma experiência única e nunca nos esqueceremos!!! Obrigada Portugal! Estaremos sempre juntos!!!"



Já Isaura lembrou que "tanto Chipre como Israel seriam justos vencedores". "Parabéns! Estes dias de Eurovisão foram uma experiência única e nunca nos esqueceremos. Obrigada Portugal!", frisou.



O Festival da Eurovisão foi ganho por Israel, que apresentou a canção Toy cantada por Netta.