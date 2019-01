Incredibles 2 é o filme mais visto de 2018 em Portugal

Nunca a indústria do cinema fez tanto dinheiro nas bilheteiras como em 2018. Só nos Estados Unidos da América, o maior produtor e consumidores de filmes, foi gerada uma receita bruta que ultrapassou os 10,3 mil milhões de euros – de um total de 36,4 mil milhões em todo o mundo. Em Portugal, a tendência foi contrária: depois de cinco anos consecutivos em subida, os portugueses não foram tanto ao cinema em 2018.

De acordo com a empresa de análise de box office Comscore, estes números astronómicos representaram uma subida global de 2,7% na ida ao cinema neste ano que acabou. Só nos Estados Unidos, o aumento registado foi de 7%.

E as receitas em muito se deveram a fenómenos de supre-heróis. Black Panther, Vingadores: Guerra do Infinito e Deadpool 2 ficaram entre os filmes mais vistos no mundo inteiro e integram também o top-10 em Portugal. Só o primeiro destes arrecadou 612 milhões de euros de receitas brutas nos EUA, sendo o filme mais visto e rentável no país.

O ano ficou também marcado pela Netflix, que terá empurrado os jovens para as salas de cinema. De acordo com a revista Variety, 64,4% dos espetadores norte-americanos tinham idades entre os 18 e os 44 anos.

Em Portugal, e de acordo com números do jornal Público, os cinemas portugueses registaram um total de 14,2 milhões de espetadores em 2018. Devido a esta quebra, depois de cinco anos consecutivos em subida, as receitas ficaram-se pelos 70,2 milhões de euros até ao dia 26 de dezembro – com previsão de chegar aos 76 milhões até ao acerto de contas no final de 2018 – menos 5,6 milhões de euros do total contabilizado no ano anterior.

Na lista dos mais vistos, destaque para The Incredibles 2: Os Super Heróis. O filme da pichar teve um total de 605 mil espetadores e 3,1 milhões de euros em bilheteira, mais de 150 mil pessoas em relação ao segundo mais visto – Bohemian Rhapsody, que conta a vida da banda Queen e do seu vocalista icónico, Freddy Mercury. No último lugar do pódio ficou outro filme de animação: Hotel Transylvania 3: Umas Férias Monstruosas

O restante top-10 é completado por uma mistura entre filmes de super-heróis e de família, com Vingadores: Guerra do Infinito (408 mil espectadores, 2,3 milhões de euros), Deadpool 2 (386 mil espectadores, 2,1 milhões de euros), Mamma Mia 2!, Johnny English Volta a Atacar, o spin-off de Harry Potter, Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald e o fenómeno que poderá ser uma presença nos Óscares: Assim Nasce uma Estrela.

Quanto ao cinema português, o líder de 2018 foi Pedro e Inês, de António Ferreira, com cerca de 45 mil espetadores, com o filme de Luís Ismael, Bad Investigate, a segui-lo de perto. Em terceiro está, neste momento, o filme de António-Pedro Vasconcelos, Parque Mayer, mas os seus 33 mil bilhetes vendidos poderão subir devido ao que falta por contabilizar do ano que findou.