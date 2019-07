Import/Export é o mote da Bienal de Arte Contemporânea da Maia’19

A primeira pedra da Bienal de Arte Contemporânea da Maia foi lançada há 24 anos, altura em que a curadora desta oitava edição ainda estava a virar a primeira década de vida. Andreia Garcia, arquiteta de 33 anos, fala de uma cidade que nunca se esgotou, "de um território policentrado onde cabe a cidade urbana, industrial e agrícola" e que em aniversário dos 500 anos da atribuição do Foral Manuelino quer continuar a testar as suas fronteiras, repescar memórias e questionar o futuro através da criação artística.

"Onde é que na arte contemporânea está a nossa identidade?", lança em tom retórico para fazer o balanço dos quatro eixos de uma exposição que, ao mesmo tempo que repesca tradições, é inquieta na procura do novo. Arquitectura, artes plásticas, novos media e desgin desdobram-se em 16 contentores, espalhados por sete locais do concelho, criando seis núcleos de uma mostra "constelada mas não fragmentada".

Ao lado de Andreia Garcia estão seis co-curadores a desenvolver cada um dos eixos programáticos da Bienal. Javier Peña Ibáñez, curador comissário do festival Concêntrico em Logroño, e Diogo Aguiar, comissário da Concreta, refletem sobre os limites da disciplina da arquitetura testando os próprios limites físicos e conceptuais do contentor; Luís Pinto Nunes, coordenador do Museu e Gabinete de Exposições da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e Luís Albuquerque, arquiteto e curador residente no Node Center Berlin, trazem para as artes plásticas a discussão sobre o modo como a percepção da identidade local se integra e relaciona com uma sociedade de linguagem global; na área dos novos media, com curadoria da investigadora Sara Orsi, o conceito Import/Export é trabalhado de uma forma muito interativa, com destaque para a biblioteca internacional de novos media sediada pela primeira vez em Portugal; por fim, no design, Vera Sachetti, crítica e curadora associada da Bienal de Istambul’18, questiona o rumo do design contemporâneo na sua vertente material e imaterial por via de quatro projetos, como o Cookie-Cutter Culture, onde a tradição do Biscoito Maiato, do séc. XII, é retomada e reinventada.

Até ao final desta oitava edição haverá um conjunto de actividades paralelas desenhadas para complementar os diferentes eixos programáticos. Destaque para o workshop "Construir e brincar com insufláveis – Envio de postais infláveis", a 13 de julho (15h30); para a palestra performativa "Diet Plan for the western man", que questionará as relações da ética de comer e as funções simbólicas da comida e o seu lugar nas práticas culturais (13 de julho, 14h); ou para a visita guiada pelos sete locais intervencionados, com acompanhamento da curadora Andreia Garcia (27 de julho, 15h). Todos os eventos são de participação gratuita mediante inscrição prévia através do e-mail info@bienaldamaia.com.



No final da Bienal, e em diálogo com o que foi sendo desenvolvido ao longo desta edição, será lançado um conjunto de três cassetes da iniciativa "Temas Maiatos" e que registam as idiossincrasias linguísticas e as manifestações outsiders das terras da Maia, numa abordagem etnográfica e histórica da região.