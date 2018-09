Imóvel: o retrato de uma geração que não sabe como sair de si

Das quatro paredes do teatro para o rés-do-chão degradado de um prédio da baixa da cidade – Imóvel apresenta-se assim fora da convencional sala de espectáculos para assumir como palco a sede da Associação CAIS, na Rua Mártires da Liberdade, que entre hoje e domingo abriga esta peça co-produzida pelo Teatro Nacional São João e pela companhia Nómada.





A acção desenrola-se em torno de uma reunião de condomínio para resolver problemas de obras, mas à medida que a água vai caindo do tecto, ora num pingar acelerado e com precisão de metrónomo, espécie de transe psicadélico, ora num jorrar contínuo, o enredo põe em evidência o conflito que empurra as três personagens para um aparente beco sem saída. "São três formas de uma vivência solitária", resume o encenador Hugo Cruz sobre um guião escrito por Regina Guimarães e que é o retrato de uma geração aprisionada no seu individualismo, na incapacidade de reagir e confrontar os problemas que urgem acção colectiva.

Eric é um hipster, "um tipo que trabalha na área cultural, mas só no instagram, sem que ninguém perceba muito bem o que é que ele faz". Já Dora, uma investigadora com laivos hipocondríacos, sempre com o seu frasquinho de álcool em gel pronto a ser arremessado contra tudo e todos, comprou o apartamento com recurso a um empréstimo pré crise e pré especulação imobiliária. Felícia é a psicóloga esotérica que recebeu a casa como herança, uma personagem que se lança num constante auto-controlo emocional e numa incessante busca pela felicidade, mas que não deixa de parecer constantemente perdida, "as grandes esperas tendem a grandes esferas! Mas tenho que ir desparasitar o cão…". Coabitam um diálogo surdo, cada um despejando os seus egos e opiniões abruptas a ponto da discussão, que deveria ser sobre obras no condomínio, passar para a escolha de ingredientes de uma pizza.

Esta pizza terá um papel importante no terceiro bloco e trará "um parêntese de normalidade" ao caos instalado. "O entregador de pizzas é alguém que vive num bairro social, com três filhos e que tem este trabalho como complemento de um outro. É uma personagem que põe as restantes a pensar «como é que este tipo vive bem?»". Todas as aspirações e promessas falhadas são assim colocadas em perspectiva, num reflexo que se estende a uma geração inteira e "a todos nós".

A tensão de Imóvel reside também na desconstrução das ideias em torno dos significados de confronto, conflito e consenso. "Vivemos num mundo de glorificação do consenso e de um grande medo do conflito", começa por apontar Regina Guimarães, para quem o modo de convívio destas três personagens, exagerado na sua expressão acintosa, pode parecer estranho, mas no fundo dá azo a outras camadas interpretativas sobre a construção do eu indivíduo e do eu colectivo.



"Isto pode ser uma maneira muito estranha de conviver, mas também não preconizo que os momentos de reunião – e são muitas as situações em que as pessoas se reúnem – sejam para toda a gente estar aparentemente de acordo. Ninguém levanta voz, ninguém diz nada contra o outro, porque é assim que nos devemos comportar dentro da óptica do politicamente correcto. Mas essa também não é a melhor maneira de conduzir as vidas pessoais e colectivas." Seguindo esta lógica, a pizza assume-se novamente como objecto simbólico, que confere sentido à discussão: ela é a concretização de algo real, é o alimento que vai saciar a fome das três personagens, e é também a pizza possível, "não é uma pizza de consenso, mas sim uma pizza diversa".