É ficção científica?



A ficção científica que sempre me interessou é a que se passa neste planeta. Sou admirador de clássicos do género, como Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, John Wyndham, até 1984 de Orwell, mas o que me interessa é sempre o momento em que o destino humano e a tecnologia colidem. Blade Runner, por exemplo, está presente na nossa vida, hoje. É apelativo porque mostra um futuro que já faz parte da nossa sociedade. Posto isto, o meu livro é ficção científica, mas não da que se passa noutro planeta, ou depois de um apocalipse ou invasão alienígena, mas num mundo reconhecível, o nosso.





Pode definir-se como um romance "e se"?



Sim, quis examinar como seria o contacto íntimo com a inteligência artificial, numa forma humana. Hoje, já tratamos objetos inanimados como se tivessem consciência: se o carro avaria e lhe damos um pontapé, isso é ter uma relação emocional com uma máquina. Além disso, o homem sempre antropomorfizou a natureza, portanto estamos dispostos a lidar com uma eventual consciência inanimada. Creio que estamos no início de uma revolução, que vai mudar a civilização.





O que o motivou a escrever? A questão moral?



Sempre - e talvez isso torne este romance mais literário do que ficção científica. É difícil chegar a um veredicto, porque a minha motivação vem de muito longe: escrevi um argumento para um telefilme, nos anos 70, que envolvia Alan Turing e discussões sobre se as máquinas podiam pensar. Desde essa altura, sempre acompanhei os avanços ao nível da inteligência artificial. Praticamente nem precisei de fazer pesquisa para o escrever.





Ao reescrever a História, mudando factos reais, sentiu-se a fazer de Deus?



Um romancista está sempre a armar-se em Deus, criando vidas. É isso que os escritores fazem. Mas neste caso fazê-lo permitiu-me ver melhor onde estamos, no presente, em que fase estamos. É tudo aleatório, podia ser tudo diferente. Talvez a Europa se desintegre... ou não. Eu, alterando alguns acontecimentos, estou apenas a imitar o que, de qualquer modo, já se passa na História.





Pôr Tony Benn como primeiro-ministro, a favor do Brexit, a ser morto pelo IRA, é uma provocação aos irlandeses?



De modo algum. O IRA tentou matar a sra. Thatcher, portanto no meu livro Benn está a dormir na mesma cama em que ela dormia. E sabemos que, caso essa bomba tivesse sido posta um metro ao lado, ela teria morrido. Eu só segui outro caminho possível, totalmente plausível.





Compraria um Adão?



Claro, sobretudo se fosse tão inteligente como o que criei. Quero muito conhecer o futuro.





No seu livro anterior, Numa Casca de Nós, deu consciência a um feto, agora a um robô. A ideia é falar da humanidade?



É um modo de debater a consciência humana, algo que escapa ainda. Em anos de pesquisa de inteligência artificial, o que se descobriu foi como é complexo o modo como o cérebro funciona. Algo simples, como levar um copo aos lábios, é difícil de imitar. Estamos apenas no início, mas debatê-lo ajuda--nos a definir o que é ter consciência humana, essencial para atingirmos uma consciência artificial.





Os livros perdurarão?



Oxalá. Adivinhar o futuro é difícil, ainda que o futuro seja feito por nós. Não sei como o mundo será daqui a 20, 30 anos. Talvez melhor, o atual preocupa-me: as esperanças que tínhamos nos anos 90, no fim da Guerra Fria, parecem estar a desintegrar-se: ascendem políticas populistas, há nova corrida ao armamento, a China repressiva ganha relevo e Trump na América... Francamente estou preocupado, mas talvez se passem coisas boas que eu não saiba...





Entre os livros que escreveu, tem um favorito?



Um livro algo esquecido, chama-se Cães Pretos. É o meu romance mais relevante, pois foi escrito há 30 anos e gira à volta do regresso à Europa de uma ameaça negra. E é o que vemos: neonazis, extrema-direita... mas a nossa democracia, ainda que não seja perfeita, é o melhor que já tivemos na História.





Gostava de ver um livro seu transformado numa série televisiva de sucesso?



Claro: para me trazer mais leitores, como aconteceu à minha amiga Margaret Atwood, que hoje é uma figura global, graças a Handmaid's Tale.





É muito específico quando fala de vinhos nos seus romances. Daria um bom crítico de vinhos?



De maneira nenhuma. Sei aquilo de que gosto, mas seria péssimo. Os seres humanos têm uma péssima noção do paladar, dos sentidos. Lutamos arduamente com a linguagem para traduzir em palavras os nossos entusiasmos, mas o que importa é a sensação: aquele vinho percorre a língua e dá prazer. Falar de aromas, de baunilhas, bananas... só me faz rir.

Charlie estoira a herança num androide de aparência e consciência (quase) humana, chamado Adão, e programa-o com a vizinha, Miranda, entretanto sua namorada. Depois, a relação resvala em triângulo amoroso. No entanto, mesmo apaixonado, Adão é incapaz de pactuar com um segredo dela e salvá-la da prisão: a mentira não cabe na sua "programação moral". Tudo isto se passa nuns anos 1980 alterados, em que o Reino Unido perde as Malvinas e Margaret Thatcher as eleições, e Alan Turing, o brilhante matemático homossexual que descodificou as comunicações nazis (como se conta no filme O Jogo da Imitação), chega a velho, tornado guru da inteligência artificial. Eis Máquinas como Eu, novo romance do inglês Ian McEwan. Pretexto de entrevista.É um tempo imaginário, entre o passado, o futuro e o presente. Este Adão não surgiu nos anos 1980, portanto é obviamente uma fantasia, mas eu sempre acreditei que há uma certa arbitrariedade na ciência e na tecnologia: a cada momento, está--se num patamar, mas podia estar-se noutro: podíamos ter tido uma revolução industrial noutro país, noutra época... Portanto, aquilo podia ser nos anos 80 ou agora, ou no futuro. Há acaso em todos os fatores que determinam o progresso, é tudo uma questão de casualidade.