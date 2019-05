Hugo Gonçalves assina romance autobiográfico. Pretexto de conversa

O livro

"Uma vez, numa redação em que comecei como estagiário, disseram-me que quando as histórias são muito grandes, as palavras são pequenas." Filho da Mãe, o mais recente livro de Hugo Gonçalves (n. 1976), não é um romance nem uma autobiografia, não é um livro sobre a sua mãe, mas um livro sobre um homem, uma criança, um adolescente, um filho, um neto, um irmão.Sobre a ideia de que as "palavras são pequenas", Hugo Gonçalves diz à: "Não queria que o livro se tornasse numa xaropada sentimentalista, uma coisa piegas, autopiedosa. Isso era superimportante para mim, porque há tendência, quando pensamos na tradição poética, quando falas na perda, no luto, para se cair num lirismo exacerbado."A "história grande" é a da morte da mãe mas o que Hugo Gonçalves diz ao leitor é como se cresce com isso. A história é dele, mas serve para todos. "As palavras pequenas" são também uma ausência de gordura, Filho da Mãe existe no essencial, detalhando o lado real do trauma, da memória, daquilo que ficou por acontecer. "Só podia escrever este livro nesta altura. Já tinha escrito várias crónicas mas só neste momento é que me senti pronto e só o poderia fazer na exata medida da devastação que apagou tudo: não podia haver subterfúgios, censuras. Propus-me a escrever um livro descarnado e honesto."A "autobiografia" de Hugo também resiste às palavras grandes. "Este livro era sobre três homens – um pai e dois filhos –, se fosse falar de outras coisas perdia o foco." Assim, a leitura é rápida e eficaz. A escrita é direta. É um olhar para o passado mas também sobre o futuro após a morte da mãe.Na perda, na memória, no ato de escrever, pergunta-se a Hugo Gonçalves, autor de romances como Enquanto Lisboa Arde o Rio de Janeiro Pega Fogo e coautor da série País Irmão, se se sentiu mais filho da sua mãe: "Aconteceu uma coisa engraçada, no dia 13 de março, que foi o dia em que ela morreu. Senti sempre uma necessidade de escrever textos ou crónicas para lidar com aquilo. Este ano não escrevi nada, o nódulo da angústia, do que não está resolvido, não surgiu neste dia."Ed. Companhia das Letras