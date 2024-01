Herdade de São Miguel 2022: uma colheita perfeita?

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A primeira impressão não podia ser melhor: de cor rubi com reflexos violetas, o Herdade São Miguel Colheita Seleccionada tinto 2022 é um descanso para os olhos. Depois, para conquistar mesmo os narizes mais experimentados, ele apresenta-se com um aroma maduro de frutos vermelhos com notas de especiarias e balsâmico. Para fechar o contrato com chave de ouro, na boca ele é equilibrado, redondo, com sabores dos tais frutos e das tais especiarias.