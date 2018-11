Midori, G Pousada e A Cozinha foram os espaços agraciados pela primeira vez. Ninguém alcançou uma terceira estrela.

No guia Michelin Espanha e Portugal de 2019 há mais novos portugueses, embora o saldo não seja eufórico. Três restaurantes ganharam uma estrela: Midori, chefiado por Pedro Almeida no Hotel Penha Longa, em Sintra, o G Pousada, de Oscar Gonçalves, em Bragança, e A Cozinha, de António Loureiro, em Guimarães. Henrique Sá Pessoa conquistou a segunda estrela para o seu Alma, no Chiado, em Lisboa.



A estrela para o Midori era já uma aposta de alguns no ano passado e este ano concretizou-se. Depois de alterações que tornaram o restaurante mais pequeno e atencioso ao detalhe, o Midori, que comemora este ano 25 anos, é o primeiro japonês em Portugal a ganhar uma estrela. Neste restaurante de 18 lugares, Pedro Almeida apresenta menus de degustação com técnica japonesa pelos olhos de um português, fazendo referências constantes em que refeição a memórias de infância e pratos tradicionais portugueses.



Ao contrário do que costuma acontecer na atribuição de estrelas, desta vez destacam-se dois restaurantes do interior português: em Bragança, o G Pousada tem a sua cozinha chefiada por Oscar Gonçalves e António Gonçalves é o sommelier. Foi destacado pelo livro vermelho "por valorizar a cozinha moderna da região de Trás-os-Montes", lê-se no comunicado de imprensa do Guia Michelin. Em Guimarães, no A Cozinha, o estilo de António Loureiro "surpreendeu com uma cozinha moderna, que demonstra equilíbrio e sensibilidade", lê-se ainda. Os grandes elogios vão para Henrique Sá Pessoa e para o seu Alma, que é o sexto restaurante em Portugal com duas estrelas. "Cativou os inspectores com uma proposta muito técnica, divertida e repleta de matizes. Cada pedaço levou-os a viajar no tempo e no espaço, graças aos sabores tradicionais e autênticos, que transportam para paragens mediterrâneas ou de outras latitudes", escreve a organização.



A cerimónia de atribuição das estrelas acontece está quarta-feira no pavilhão Carlos lopes, em Lisboa - e Portugal não conseguiu alcançar a terceira estrela para nenhuma restaurante. Atribuem-se também as estrelas a Espanha - o guia é ibérico - e vai para o o restaurante Dani Garcia no país vizinho a terceira estrela atribuída neste ano. Além disso, Espanha tem agora também três novos restaurantes com duas estrelas e 22 novos restaurantes com uma estrela. Já Portugal, tem 6 restaurantes com duas estrelas e 19 com uma.



Veja a lista completa das estrelas portuguesas:



**

- Belcanto (Lisboa), José Avillez

- Il Gallo d’Oro (Funchal, Madeira), Benoit Sinthon

- Ocean (Armação de Pêra), Hans Neuner

- The Yeatman (Vila Nova de Gaia), Ricardo Costa

- Vila Joya (Albufeira), Dieter Koshina

- Alma (Lisboa), Henrique Sá Pessoa NOVO

*

- A cozinha (Guimarães), António Loureiro NOVO

- G Pousada (Bragança), irmãos Gonçalves NOVO

- Midori (sintra), Pedro Almeida NOVO

- Gusto by Heinz Beck (Conrad Algarve Hotel, Almancil)

- Vista Restaurant (Praia da Rocha, Portimão)

- Antiqvvm (Porto)

- Bon Bon (Carvoeiro)

- Casa da Calçada (Amarante)

- Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira), Rui Paula

- Eleven (Lisboa), Joachim Koerper

- Feitoria (Lisboa), João Rodrigues

- Fortaleza do Guincho (Cascais), Miguel Vieira

- Henrique Leis (Almancil), Henrique Leis

- LAB (Penha Longa, Sintra), Sergi Arola

- L’And Vineyards (Montemor-o-Novo, Alentejo), Miguel Laffan

- Loco (Lisboa), Alexandre Silva

- Pedro Lemos (Porto), Pedro Lemos

- São Gabriel (Almancil), Leonel Pereira

- William ( Funchal, Madeira), Luís Pestana

- Willie’s (Vilamoura), Willie Wurger