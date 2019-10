Helen Mirren, a grande

A vida de uma das mulheres mais importantes da História daria sempre material para um filme - ou para uma minissérie de quatro episódios. É o caso de Catarina, A Grande, recém-chegada ao catálogo da HBO. Protagonizada por Helen Mirren e Jason Clark, a série vem com o selo de qualidade a que as produções de época britânicas (esta é da Sky Atlantic) já nos habituaram.O argumento é de Nigel Williams, o escritor de Elizabeth I, no qual o papel da Rainha de Inglaterra coube a Helen Mirren; a realização é de Philip Martin, habituado a séries de época - realizou episódios de The Crown para a Netflix - e que também já trabalhara com Mirren: no filme Prime Suspect: The Final Act, de 2006.Aos 74 anos, Mirren encarna uma figura histórica num papel bastante contemporâneo: o de uma mulher que se recusa a moldar a sua ação e personalidade aos ditames de uma sociedade patriarcal - até porque não foi por acaso que Catarina II da Rússia ficou conhecida como "A Grande".Ao longo dos quatros episódios, vemo-la a defender-se das ameaças internas à sua coroa, a travar uma guerra com o Império Otomano, a expandir as fronteiras da Rússia até ao mar Negro e à Crimeia - tudo isso mantendo uma paixão conturbada com Grigory Potemkin (Jason Clarke).