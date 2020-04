A marca de vinho do Porto Symington ficou em 7.º e o Esporão em 13.º, na lista das mais admiradas do mundo, segundo a revista Drinks International, que desde 2011 publica anualmente um ranking intituladi The World’s Most Admired Wine Brands. Na liderança surge a argentina Catena Zapata, da Argentina, seguida da Penfolds, da Austrália (que em 2019 tinha conseguido o 1.º lugar), e da espanhola Torres.Para a atribuição destes prémios, a Drinks International reuniu a sua academia de especialistas constituída por profissionais da indústria do vinho, desde comerciantes, retalhistas, importadores, bartenders, proprietários de garrafeiras e bares, Masters of Wine, críticos de vinho, jornalistas especializados em vinho e professores de enologia.Depois, com o recurso à Wine Intelligence (empresa especializada em estudos de mercado, estatísticas e consultoria), foram realizadas mais de 160.000 entrevistas a consumidores de vinho de todo o mundo. Os critérios avaliados passam por qualidade e consistência, relação preço-qualidade, "sentido de lugar" dos vinhos, país de origem ou o tipo de castas produzidas.João Roquette, CEO do Esporão, congratulou-se com o 13.º lugar alcançado, afirmando: "Este reconhecimento é particularmente especial para o Esporão, pelo seu caracter global, pela abrangência e qualidade do painel que o atribui e como motivação no momento delicado que o mundo vive. Construir uma marca de vinhos reconhecida em todo o mundo era parte central da visão inicial e ousada dos fundadores do Esporão. Estamos, e continuaremos a realizar essa visão."