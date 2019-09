Já lá vão 15 anos desde que os Moloko acabaram, mas Róisín Murphy continua aí, já com quatro álbuns a solo (o quinto sai "em breve"), a dançar, a cantar e a fazer dançar - é o que vai acontecer no domingo em Lisboa, na terceira e última noite do LISB-ON, festival de música eletrónica a decorrer de 6 a 8 de setembro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, que também tem no cartaz Carl Craig, Masters at Work, Horse Meat Disco e Moodymann.[Risos] É por causa das pessoas com quem trabalho, porque a primeira coisa que faço é escolher quem vai colaborar comigo. O resto é fácil.Estou a acabar um álbum com o Crooked Man, que é um amigo de adolescência. É algo que tem estado nos escaparates, meu Deus, há quase 10 anos! Foi daí que vieram os singles Simulation (2012) e Jealousy (2015). Agora fizemos esta Incapable e temos mais algumas canções prontas. O próximo passo é lançar outro single e depois o álbum.Não, de todo. Quando gravei Hairless Toys [2015] e Take Her Up to Monto [2016], aí foi diferente. Desde que tive os meus filhos que não lançava um álbum [Overpowered, o anterior, data de 2007], só uns singles aqui e ali. Mas chegou o momento em que percebi que estava pronta para me atirar a um projeto grande e felizmente a minha sogra levou os meus filhos para as Bahamas durante cinco semanas - foi aí que consegui ir para o estúdio com o Eddie Stevens e fazer estes dois álbuns. Ter filhos fortaleceu-me, tornou-me mais focada. O tempo tem de ser bem aproveitado. Quando entro em estúdio, não saio sem ter uma canção.Eles pensam que sou, mas digo-lhes que não, que ser famoso é diferente, é não conseguir ir às compras. Comigo, quando alguém me aborda, não é por ter entrado num reality show ou seja o que for - é só porque essa pessoa gosta mesmo da minha música.Lançar singles tornou-se menos estranho. Na altura, estava tudo empacotado em temporadas. Fazer videoclips e promover o álbum era uma coisa, gravar música era outra. Demorava-se um ano a fazer um álbum e depois ia-se em digressão outro ano. Agora está tudo misturado: lançar música, tocar, promover, produzir, fazer festivais de verão... Há cinco verões que faço festivais - e é ótimo, paga as contas. Depois de ter o meu primeiro filho [2009] lançava singles, mas quase parecia uma perda de tempo. E contudo foi uma única canção que mudou tudo quando estava nos Moloko [Sing It Back]. E nem sequer era nossa, era um remix.Não foi assim tão cedo, já íamos no terceiro álbum [a canção é de I Am Not a Doctor, de 1998, mas foi em 1999 que se tornou popular com um remix de DJ Boris Dlugosch, incluído no terceiro álbum, Things to Make and Do, de 2000].Nunca fui nova! [Risos]. Vivo sozinha desde os 15. Arrendei um apartamento em Manchester quando fiz 16. Nunca tentei ser cantora. Entrei na música porque aconteceu apaixonar-me por um produtor [Mark Brydon, a outra metade dos Moloko]. Mas onde é que íamos? Ah, quando Sing It Back apareceu, foi estranho. Por ser um remix não sentimos que tivéssemos chegado ao topo. E não sentimos que fosse 100 por cento nossa. Embora fosse minha ideia encomendar um remix, porque o Mark fez questão que a versão do álbum não fosse dançável. A letra da canção surgiu-me nos meses em que vivi em Nova Iorque e ia a uma discoteca, a Body & Soul, onde o DJ costumava tirar a música no refrão e era o público que cantava as letras. A expressão Sing It Back [cantar de volta, em tradução livre] vem daí.