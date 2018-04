Guterres e Ricardo Araújo Pereira assinalam Dia da Língua Portuguesa na ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o humorista e escritor Ricardo Araújo Pereira vão assinalar o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, um tema em destaque na ONU esta semana.Nos próximos dias, a língua portuguesa vai ser o tema de vários debates e conferências, incluindo a Celebração da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), no dia 5 em Nova Iorque, disse à Lusa uma fonte da CPLP.Esta iniciativa decorre no sábado nos Jardins das Nações Unidas, e nela marcarão presença o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a secretária-executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, e o humorista e escritor Ricardo Araújo Pereira, que partilhará uma mesa redonda com o também escritor Onésimo Teotónio Almeida.Além das intervenções institucionais, haverá ainda espaço, durante a iniciativa que decorre durante todo o dia, para intervenções institucionais e para a evocação dos 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao escritor português José Saramago.A celebração, no sábado, decorrerá um dia depois do Primeiro Encontro das Academias das Letras da CPLP, que acontecerá na sexta-feira no edifício das Nações Unidas, em Nova Iorque, sob o tema "A Língua Portuguesa e as Relações Internacionais".O vice-presidente da Academia Angolana de Letras, Luís Kandjimbo, o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras Domicio Proença Filho, a ex-presidente da Academia cabo-verdiana de Letras Vera Duarte, e o residente da Academia das Ciências de Lisboa Artur Anselmo serão os intervenientes das duas sessões que marcam este primeiro encontro das academias das letras.Organizado pelas missões dos Países da CPLP junto às Nações Unidas em Nova Iorque, com o apoio das Academias de Letras da CPLP, estes encontros decorrem no formato de mesa-redonda com a participação de representantes das Academias dos quatro países da CPLP que dispõem de instituições deste género, versando sobre a importância político-cultural da língua portuguesa e da cultura dos países lusófonos no mundo.