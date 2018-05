Guns n’ Roses retiram tema controverso de reedição de álbum clássico

Chama-se One in a Million e está envolta em polémicas desde o seu lançamento em 1988, no disco Appetite for Destruction. Já na década de 80, o tema foi criticado pela imprensa devido ao seu teor racista e homofóbico. Talvez por essa mesma razão, a banda de rock decidiu retirá-la da sua caixa de comemoração do disco Appetite for Destruction. Esta edição inclui o álbum, uma série de temas extra, faixas inéditas, demos e todas as canções do EP GN'R Lies (1989). Appetite for Destruction: Locked N'Loaded vai começar a ser vendido a partir de 29 de Junho.

Na música, escrita por Alx Rose, alguns versos dirigem-se directamente a pessoas de cor, homossexuais e imigrantes:

"Immigrants and faggots / They make no sense to me / They come to our country / And think they"ll do as they please

Like start some mini-Iran / Or spread some fucking disease / And they talk so many goddamn ways / It"s all Greek to me"



Em tradução livre: "Imigrantes e paneleiros / eles não fazem sentido para mim / Vêm para o nosso país / E acham que podem fazer o que querem / como começar um mini-Irão / ou espalharem doenças / E falam de maneiras tão diferentes / É tudo grego para mim"

Numa parte da música, Alx usa também a expressão nigger ("Police and niggers, that's right/ Get outta my way/ Don't need to buy none/ Of you gold chains today"). O vocalista do grupo contou que as letras são baseadas nas suas primeiras experiências de viver em Los Angeles depois de sair de uma pequena cidade do Indiana, o que ele contou ter sido um choque.

Numa entrevista à revista Rolling Stone em 1989, o vocalista dos Guns n’ Roses argumentou que muitas pessoas de países do Médio Oriente começam a trabalhar em lojas de conveniência nos EUA e depois agem como se os norte-americanos fossem "os que não pertencem [aqui]".



Na mesma entrevista, Alx mencionou também que teve uma experiência traumatizante com um homossexual e que algumas pessoas de cor tentaram roubá-lo, mas que no fundo não tem qualquer intolerância contra este tipo de pessoas e que a letra não é generalista: refere-se apenas às pessoas que o fizeram passar por estas situações – "não sou contra eles fazerem o que querem desde que não magoem". "Esta canção foi a maneira de expressar a minha ira e o quão vulnerável me senti em algumas situações da minha vida", contou em entrevista à publicação.

O artista também se insurgiu contra as críticas relativamente ao uso da palavra nigger: "Por que razão pessoas de cor se podem tratar umas às outras por ‘nigger’ e quando um homem branco o faz também, é logo um problema? Não gosto de limites de qualquer tipo; não gosto que me digam o que posso ou não dizer. Eu usei a palavra nigger porque serve para descrever uma pessoa que é um problema basicamente. A palavra não está necessariamente relacionada com palavras de cor".

Em 1989, Alx Rose contou também que a música pretende transmitir uma ideia de que "cada humano é um peixe num mar" e que por isso devemos parar de nos prejudicar mutuamente.

Na época, One in a Million esteve envolta em outra controvérsia devido ao facto de outro membro da banda, Slash, ter descendência afro-americana. O guitarrista discutiu mais tarde os seus sentimentos relativamente à música e disse que não se arrepende de a ter gravado. "Só lamento o que passámos com o tema e a maneira como as pessoas interpretaram os nossos sentimentos pessoais", confessou.

Porém, outra faixa polémica do EP, Used To Love Her, que encara sarcasticamente o caso do homicídio de uma mulher pelo marido nos EUA, foi mantida na caixa.



Outras músicas politicamente incorrectas do rock

Não é incomum músicas de rock lidarem com temas de sexo, erotismo e drogas, e há muitos exemplos de músicas que na altura não geraram muita controvérsia, mas que hoje em dia poderiam ser consideradas politicamente incorrectas.



Chuck Berry, Sweet Little Sixteen (1958)

Nesta música, Chuck Berry canta sobre se ter apaixonado por uma mulher menor de idade e menciona o "vestido justo e batom" e os sapatos de salto alto.



The Beatles, Run for Your Life (1965)

Em Run for Your Life, o sujeito ameaça bater e matar uma mulher se esta alguma vez o trair e chega mesmo a dizer "Preferia ver-te morta, pequena menina/ Do que com outro homem".



The Rolling Stones, Brown Sugar (1971)

O blues sempre foram uma componente importante do repertório da banda. Em Brown Sugar, a banda faz uma ode a um dono de escravos com tendências sadomasoquistas e canta sobre o "sabor" de uma jovem escrava.









Kiss, Christine Sixteen (1977)

Neste tema, Gene Simmons conta uma história de como se apaixonou por uma rapariga ao vê-la sair da escola (subentende-se que seja uma menor de idade) e como ficou afectado por isso. Apesar da sua letra duvidosa, Christine Sixteen foi mostrado como o single do disco Love Gun (1977) e foi um sucesso comercial.









Motley Crue, "All in the Name Of ... " (1987)

Vince Neil canta: "Dizes que é ilegal/ Eu digo que legal nunca foi a minha preferência", referindo-se a uma jovem de 15 anos.