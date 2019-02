Guia para viajantes de todo-o-terreno

Para muitos, viajar é quase um vício - e a experiência melhora com o contacto com costumes locais e riquezas naturais. A pensar nesses viajantes inquietos, a SÁBADO fugiu aos resorts e excursões turísticas, para conhecer oito agências que combinam aventura, sustentabilidade e proximidade

Viajar é um luxo, mas nem sempre tem de ser feito de forma luxuosa. No caso destas agências, passa-se exatamente o contrário. As riquezas aqui apregoadas são o contacto com diferentes culturas, a exploração da natureza, o espírito aventureiro, a curiosidade e a consciência ambiental, num turismo sustentável e de partilha. Os destinos atravessam os cinco continentes e são tão vastos quanto a vontade de conhecer o planeta a fundo.



De aventuras todo-o-terreno pelo deserto, travessias do Expresso do Oriente ou da americana Route 66, momentos de meditação em Bali, descoberta da Rota da Seda, trekkings no Nepal ou na Patagónia, experiências fotográficas no Japão ou pelas auroras boreais da Lapónia, há programas para todo o tipo de exploradores, independentemente da idade.



No fim da viagem há quem sinta o corpo cansado, mas isso pouco interessa para estes descobridores do século XXI: o importante é regressar com a alma rejuvenescida.



Rotas do Vento



A paixão de Gonçalo foi sempre o ar livre, a caminhada e o montanhismo. "Fui companheiro do João Garcia e subi a algumas das mais altas montanhas do mundo", diz, lançando os 8.600 metros da montanha Kanchenjunga, da cordilheira dos Himalaias, à conversa. Da paixão surgiu o negócio, já lá vão 28 anos, mas na Rotas do Vento a adrenalina não é apenas para profissionais: "As pessoas não precisam de ter preparação física ou técnica, apenas espírito de aventura."



As viagens, fora dos centros urbanos, caracterizam-se por uma forte ligação à natureza e atravessam locais inóspitos, como as aldeias remotas no Nepal, o silêncio dos acampamentos no deserto de Marrocos, o monte Quilimanjaro ou a travessia pelo centro da Austrália. "As pessoas sentem a compensação que é chegar a locais a que poucos vão e reconhecem que isso é um benefício muito grande", remata Gonçalo.



Rotas do Vento

R. Domingos Sequeira, 27, 6.º A, Lisboa

Tel. 213 950 035

Tipo de viagens: Natureza; Aventura

Grupos: Até 12 pessoas

Preços: De €960 (Marrocos - Berberes do Monte Toubkal) a €5.980 (Rússia-Mongólia-China: O Grande Transiberiano); voos incluídos



Papa-Léguas



Artur e Luísa sempre gostaram de viajar, "mas de forma diferente", com roteiros próximos da natureza, que fogem aos autocarros cheios e ao turismo de massas. Apesar de terem formação em Engenharia Agrícola, o espírito aventureiro falou mais alto e fundaram a Papa-Léguas há 20 anos, "hoje em dia já temos 89 viagens diferentes em quase 50 países".



Os destinos de trekking são um dos fortes da empresa, que, mesmo fora desses circuitos, gosta sempre de promover uma parte ativa nas suas viagens. "Vamos a lugares mais remotos, onde o acesso não é tão óbvio, e tanto quanto possível incorporamos a cultura local nos nossos roteiros."



Japão, Nepal, Indochina, Peru, Eslovénia ou Austrália são apenas alguns deles. Quando não estão a viajar, Artur e Luísa têm uma parceria com a Livraria Ler Devagar, em Lisboa, onde promovem, uma vez por mês, as Travel Talks.



Papa-Léguas

R. Domingos Sabugosa, n.º 3-F, Lisboa

Tel. 218 452 689

Tipo de viagens Trekking; Natureza; Fotografia

Grupos: Até 12 pessoas

Preços: De €575 (Açores extremo ocidente - trekking pelas ilhas das Flores e Corvo) a €3.390 (Chile e Bolívia: do Salar de Uyuni à Ilha da Páscoa); sem voos



Landventure



Tudo começou há 20 anos, numa viagem de Paulo Lisboa pela Islândia. Aos glaciares e às cascatas do país insular foram-se juntando outros destinos, aponta o filho Pedro, como a Namíbia, o Botswana e a Route 66, nos Estados Unidos.



"O foco principal da Landventure é a aventura, com road trips num todo-o-terreno em modo self-drive expeditions", mas quem preferir sentar-se no banco do passageiro, terá sempre alguém a assumir o volante. O mais importante nestes roteiros não é o destino, mas o itinerário, "o que se passa entre o ponto A e o ponto B", nota Pedro.



Para este ano, a agência, que trabalha também com empresas e grupos fechados, tem algumas estreias, como a passagem pelo Quirguistão em agosto. "Tentamos sempre guiar as pessoas por sítios a que, sozinhas, não iriam. As nossas viagens não são para descansar o corpo, mas fazem descansar a mente."



Landventure

R. Filipe Folque, 30 E, Lisboa

Tel. 272 092 256

Tipo de viagens Trekking; Natureza; Fotografia

Grupos: Até 15 pessoas

Preços: De €790 (Marrocos) a €3.200 (Islândia); sem voos



Nomad



A Nomad é para pessoas exploradoras e curiosas, que se sentem bem a conhecer culturas diferentes. A idade nunca é um entrave e a prova é o caso de Maria José, que, com 82 anos, já fez mais de uma dezena de percursos com a agência.



Dos Himalaias à Patagónia, dos segredos da Pérsia guardados no Irão, aos percursos de trekking no Bornéu, a Nomad privilegia o conhecimento e a profundidade em detrimento do conforto ou do luxo, oferecendo um turismo sustentável.



A pegada é transversal a uma agenda cultural dinâmica - desde as iniciativas no espaço Manifesto, criado em Matosinhos, passando pela Bolsa de Exploração Nomad, um fundo anual de €10.000 que financia projetos de viagem em várias áreas ambientais e humanitárias, e terminando no Festival de Cinema de Aventura, onde, entre outros locais, será projetado no Porto e em Lisboa, a 11 e 12 de março, um dos documentários mais aclamados de sempre da National Geographic: Free Solo.



Nomad

R. Carmelitas, 100, 4.º esq.º frente, Porto

Tel. 222 018 012

Tipo de viagens Culturais; Trekking

Grupos: Até 12 pessoas

Preços: De €640 (Travessia dos Picos da Europa) a €2.600 (trekking na Patagónia); sem voos



Landescape



Rafael Polónia era diretor de cena até decidir pegar na bicicleta e fazer Ovar-Macau em 18 meses. A viagem inspirou-o a mudar de rumo e a fundar, com Carina Silva, a Landescape.



Entre os mais de 20 destinos à disposição, que cobrem todo o mundo exceto a Oceania, há propostas mais familiares, como os passeios de cinco dias por Cracóvia ou Praga, e outros mais aventureiros de duas semanas onde se incluem Fi-lipinas, Guatemala e Índia. Nas ofertas customizadas há propostas de team building e viagens de finalistas para alunos do secundário, de cariz mais cultural, por cidades como Berlim, Budapeste ou Istambul.



Tudo é preparado por guias portugueses "apaixonados por viagens", havendo sempre espaço para surpresas, como o encontro com António Zambujo em Teerão, como lembra Carina: "Surpreendemos o grupo com o convite para assistir ao espetáculo e depois falámos com ele. Foi um momento muito bonito da viagem."



Landescape

R. Antero de Quental, 36, Ovar

Tel. 917 434 117

Tipo de viagens Culturais; Aventura

Grupos: Até 12 pessoas

Preços: De €570 (Praga ou Cracóvia) a €2.800 (Japão); sem voos



The Wanderlust



A investigação sempre foi o foco de Miriam, licenciada em Química e mestre em Medicina Legal. O doutoramento era o passo seguinte, mas o mundo trocou-lhe as voltas. Apaixonada por viagens e muito organizada, Miriam foi desafiada por um amigo para o acompanhar ao Vietname.



"Fiz desta a minha viagem de prospeção" e nem a admissão na Universidade de Trento a fez mudar de ideias. Daqui nasceu a The Wanderlust, uma agência que privilegia a união de grupo e um turismo com marca sustentável, materializado na ação Wander For Good, que apoia diferentes projetos pelo mundo fora.



As Yogadventures em Bali, com uma vertente de ioga e meditação, são uma das novidades da agência e as propostas mais procuradas são o Vietname, a Índia, a Indonésia, o Peru e o Transiberiano. "Mente aberta e energia positiva" são as qualidades necessárias para embarcar na aventura.



The Wanderlust

R. José Estêvão, 83, Aveiro

Tel. 910 281 877

Tipo de viagens Grupo; Sustentabilidade

Grupos: Até 11 pessoas

Preços: De €900 (Marrocos - o exotismo ali ao lado) a €3.200 (Expedição Mistério - os viajantes sabem onde começa e onde acaba, mas tudo o resto é mistério); sem voos



Fotoadrenalina



Juntar a fotografia à viagem é a principal missão da Fotoadrenalina, agência que em 17 anos assistiu à transição do analógico para o digital e que não fecha a porta a qualquer câmara, mesmo que seja a do telemóvel. "Foi muito engraçada, esta evolução", confessa o fundador, Vítor Costa, que, à semelhança de muitos dos guias, é fotógrafo profissional.



As viagens estão divididas em contextos de natureza, paisagens e fenómenos naturais e da vida quotidiana e os locais são selecionados pelo seu potencial fotográfico: "Criamos as condições para que as pessoas consigam fotografar determinada situação da melhor forma possível."



Entre os cerca de 40 destinos disponíveis encontram-se a Lapónia e as Ilhas Lofoten, com as suas auroras boreais, o Caminito del Rey, em Ronda, as roças de cacau e de café em São Tomé ou o Sri Lanka.



Fotoadrenalina

Tel. 916 222 009

Tipo de viagens Fotografia

Grupos: Até 12 pessoas

Preços: De €390 (Caminito del Rey - Ronda) a €2.325 (Nova Zelândia, the Lord of Beauty); sem voos



Mundo Aventuras



Nélson Filipe não consegue virar a cara a uma boa expedição e em 2011 lançou-se na maior de todas, ao abrir a Mundo Aventuras.



Direcionada para os amantes do 4x4 e das motas, a primeira e uma das mais importantes viagens da agência chama-se Sahara Desert Challenge, em que é recriado o percurso do antigo rali Paris-Dakar, "com espírito de companheirismo e aventura, mas sem competição", destaca Nélson, referindo que conhece o deserto africano como as palmas das mãos.



O Mauritânia Adventure Challenge, o Namíbia Adventure Safari, a Ruta 40, na Argentina, ou a Route 66, nos Estados Unidos, são outros dos percursos em destaque, havendo ainda espaço para expedições onde domina o verde da natureza, como acontece na Costa Rica ou no Panamá.



Mundo Aventuras

R. de Diu, 1C, 2.º esq.º, Coruche

Tel. 934 005 110

Tipo de viagens 4x4; Motas; Expedições

Grupos: mínimo 12 pessoas

Preços: De €730 (Sahara Desert Challenge) a €2.295 (Route 66 - The American Legend); sem voos