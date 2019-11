O namoro de Martin Scorsese com as histórias de gangsters da sua América é antigo. Contando com Os Cavaleiros do Asfalto em 1973, Tudo Bons Rapazes em 1990, Casino em 1995, The Departed - Entre Inimigos em 2006 e o episódio inaugural da série Boardwalk Empire em 2010 (sem esquecer o histriónico Gangs de Nova Iorque, de 2002, onde recuou ao século XIX para explicar as origens do crime organizado, com guião coescrito por Steven Zaillian, que assina agora o argumento de O Irlandês, adaptação do bestseller sobre a vida de Frank Sheeran, I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt), dir-se-ia mesmo um casamento.Não é, pois, de estranhar que a sua carreira desemboque agora nesta espécie de epitáfio do tema: o filme que estreia a 28 de novembro na Netflix mostra o fim de uma era, aquela em que - graças ao empurrãozinho da lei seca, nos anos 1920-30, que fez do contrabando o motor de ascensão dos "tubarões" - glamour e crime se misturavam e as ruas eram dominadas por criminosos espertalhões de fato, pistola, brilhantina e sapatos engraxados, quase sempre católicos fervorosos e com códigos de honra próprios, assentes em vaidade e dinheiro.Com as suas três horas e meia, O Irlandês atravessa boa parte do século XX e tem o seu trunfo na caracterização - às vezes estranha, com os movimentos dos corpos dos atores a denunciar-lhes a idade quando deveriam parecer jovens. A história é narrada pela personagem titular, o corpulento Frank Sheeran (Robert De Niro), de origem irlandesa, que na velhice vai recordando os momentos-chave da sua vida: o encontro com Russell Bufalino (Joe Pesci), o seu melhor amigo, cujo tio, grande mafioso italiano de Filadélfia, o resgata de uma juventude de biscates para o tornar um temível príncipe do crime; os assassínios brutais (com a câmara parada e informações sobre o trágico destino de cada vítima); e o tempo em que foi guarda-costas de Jimmy Hoffa (Al Pacino), líder sindical todo-poderoso, seguido e amado pelos trabalhadores americanos entre 1958 e 1971, apesar da sua ligação a negócios escuros e ao seu misterioso desaparecimento (nunca deslindado) em 1975 - que já antes tinha fascinado Danny DeVito, que realizou o filme biográfico Hoffa em 1992, chamando Jack Nicholson para o papel titular. Embora não se saiba, Scorsese insinua aqui que o gigante irlandês - louro de olhos azuis na vida real - terá sido o carrasco do homem que passou anos a proteger.