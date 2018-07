Gang Gang Dance apresentam, sete anos depois, Kazuashita

"Pensámos fazer deste álbum um LP duplo com quatro lados em que cada um seria uma canção. Teríamos quatro peças, cada uma com 15 a 20 minutos, mas fomos pressionados a não o fazer por causa do que estamos aqui a falar."

Brian não se importou. "Não estou chateado, mas é importante dizê-lo: o álbum teve de ceder a 2018, o que não deixou de ser interessante. Preferia, contudo, que as pessoas continuassem a ouvir álbuns. De uma maneira ou de outra, no Spotify ou seja como for, acho que é muito mais interessante."



A banda de Brian DeGraw, Lizzi Bougatsos (voz) e Josh Diamond (guitarra) não tencionava parar tanto tempo, mas, de repente, sem que se dessem conta, seis anos passaram sem que o trio de synth-psych experimental formado Nova Iorque em 2001 pusesse pé num estúdio. "Saí da cidade, fui viver para as montanhas [em Woodstock], e tornou-se cada vez mais difícil conseguirmos tocar juntos." Não ajudou que a digressão promocional do elogiado álbum de 2011, Eye Contact, os tivesse deixado exaustos. "Agora que saí desse período de descanso estou 100% de volta a fazer uma data de música e de arte", diz Brian, que toca a solo sob o nome bEEdEEgEE e também é artista visual.



Se álbuns anteriores como Revival of the Shittest (2004), God's Money (2005) e Saint Dymphna (2008) tinham uma base improvisacional que implicava passar muito tempo fechado numa sala a tocar, "a comunicar mais pela música do que a discutir o que estava a acontecer", com este não foi assim.



"Comecei a escrevê-lo num sintetizador (caixa de ritmos), escrevi o esqueleto nessa pequena máquina", explica Brian. "Sempre fomos influenciados por música de dança, mas o resultado é muito diferente quando não nasce de forma improvisada. Esta foi a primeira vez que entrámos em estúdio com uma ideia do que íamos fazer. Depois fomos lascando e esculpindo até chegarmos lá."





Muito mudou nos sete anos que passaram entre o anterior Eye Contact e a mistura de ambientes electrónicos, sintetizadores, ritmos de fazer bater o pezinho e vocais fantasmagóricos de Kazuashita, o álbum que os Gang Gang Dance acabam de editar pela 4AD. Há sete anos, por exemplo, a Spotify era uma startup e ainda não tinha redefinido o modo como ouvimos música e a forma como as bandas tiveram de se adaptar, reflectindo essa mudança."É engraçado porque de facto perguntam-nos qual é a sensação de lançar um álbum depois de tantos anos e na verdade não vejo grandes diferenças excepto esse lado: o peso que os serviços de streaming têm hoje na indústria", explica à SÁBADO Brian DeGraw, fundador, compositor, produtor e teclista do grupo. "É muito estranho e estou a ter algumas dificuldades em adaptar-me." Brian avança vários motivos, sendo um deles o facto de criar álbuns pensados como peças únicas, para serem escutados do início ao fim."Nesta geração Spotify, tudo gira à volta de singles, playlists, streamings... torna-se complicado porque nada neste álbum é suposto ser ouvido de forma isolada. Ele é uma peça musical de 42 minutos, mas por causa da forma como as pessoas ouvem música e das editoras tivemos de puxar por umas canções e fingir que são peças singulares." O músico refere-se às faixas Lotus, Young Boy (Marika in Amerika) e J-TREE e ao facto de terem sido apresentadas como singles nas semanas que antecederam o lançamento de Kazuashita, o sexto álbum da banda.