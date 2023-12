French Connection: um vinho duriense à bordalesa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

French Connection: colheita de 2018 de um field blend de vinhas velhas da Quinta de Santa Bárbara (Cima Corgo), com estágio de 20 meses em barricas novas de carvalho-francês (€35)

French Connection: colheita de 2018 de um field blend de vinhas velhas da Quinta de Santa Bárbara (Cima Corgo), com estágio de 20 meses em barricas novas de carvalho-francês (€35) DR

Nos dias que correm, não é incomum uma casa vitivinícola, em particular da dimensão desta, ter mais de uma dezena de referências. A Poças, no entanto, pode muito bem ser a que leva a taça: além dos seis ou sete vinhos tranquilos que produz, a somar ao mesmo número de vinhos do Porto de diferentes estilos, ostenta, até ao momento, outras 14 referências sob o título comum Fora da Série, dedicada a experiências pouco convencionais.