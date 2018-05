Filme português venceu Grande Prémio da Semana da Crítica em Cannes

"Diamantino", a primeira longa-metragem de ficção de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, conta "a história de Diamantino, interpretado pelo actor Carloto Cotta, uma superestrela do futebol mundial, cuja carreira cai em desgraça".



"À procura de um novo objectivo para a sua vida, Diamantino entra numa odisseia delirante, que envolve neofascismo, crise dos refugiados, modificação genética e a busca pela origem da genialidade", lê-se no comunicado divulgado pela produtora.



Além de Carloto Cotta, o elenco desta co-produção entre Portugal, Brasil e França inclui Cleo Tavares, Anabela Moreira, Margarida Moreira, Carla Maciel, Filipe Vargas, Manuela Moura Guedes, Joana Barrios e Maria Leite.



O filme volta a ser exibido em Cannes na quinta-feira, às 14:15 locais (13:15 em Lisboa).



"Diamantino", refere a produtora, "vai ter estreia comercial em Portugal, numa data a anunciar brevemente".



Gabriel Abrantes e o norte-americano Daniel Schmidt têm trabalhado juntos nos últimos anos em filmes como "Tristes Monroes" (2017) e "A History of Mutual Respect" (2010).



Além de "Diamantino", havia outro filme português em competição na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, a curta-metragem "Amor, Avenidas Novas", de Duarte Coimbra, feita em contexto escolar e produzida pela Escola Superior de Teatro e Cinema.



O filme de Duarte Coimbra, de 21 anos, trabalho final do curso de Realização da Escola Superior de Teatro e Cinema e o primeiro "a sério" que fez, "é muito pessoal".



O realizador quis fazer, como explicou em entrevista à Lusa, "uma história de amor, um filme romântico, que se passasse nos dias de hoje" em Lisboa, cidade onde cresceu e passa os dias. "Amor, Avenidas Novas, estreou-se no final de Abril no IndieLisboa, nas competições nacional e internacional.



A 57.ª Semana da Crítica de Cannes, um dos programas paralelos do festival francês, decorre até quinta-feira.



Este ano, a abertura da Semana da Crítica ficou por conta de "Wildlife", primeiro filme do actor e realizador norte-americano Paul Dano, protagonizado por Carey Mulligan, enquanto o encerramento será com "Guy", do francês Alex Lutz.



Criada em 1962 para revelar novos talentos, a Semana da Crítica de Cannes é uma iniciativa do Sindicato Francês dos Críticos de Cinema.



A 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes termina no sábado. Para o encerramento, Cannes escolheu "O homem que matou D. Quixote", projecto antigo de Terry Gilliam agora concretizado, em estreia mundial no festival.

