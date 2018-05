Filho da Mãe apresenta novo disco, Água-Má

Esse aspecto pessoal e introspectivo da música que Rui Carvalho faz quando veste a pele de Filho da Mãe tem ecos no público, não sendo raro ver pessoas com lágrimas nos olhos durante os concerto. "Eu sinto essa emoção, porque também me emociono. Filho da Mãe é um projecto muito pessoal e emotivo e, em palco, tento passar isso. Há vezes em que o momento está a ser tão emotivo que tenho de me rir, para quebrar o ambiente."



Essa necessidade de retirar a carga dramática à música existe também nos discos. Basta olhar para a longa lista de títulos das canções para encontrar motivos para esboçar um sorriso. "Nem tudo é tristeza e introspecção. Eu tinha coisas muito emocionais no Palácio e depois tinha uma canção chamada Eusébio no Deserto. Há sempre um lado sentimental e outro que goza com isso."



Vários exemplos comprovam esta teoria: "Neste disco há uma canção chamada Perseguição de Bananas. Não imaginei propriamente bananas a andar umas atrás das outras, mas saiu-me no momento e gosto de aproveitar isso". Também em discos anteriores gravou canções em que o título pode não corresponder a 100 por cento com a música: "O título da Encontrei os Teus Dentes vem de uma história que me aconteceu em miúdo: estava na escola e tentei beijar uma miúda, mas o piso estava desnivelado e acertei-lhe com os dentes. Fui para casa destroçado, mas deu uma boa canção".



Este disco está também cheio de canções introspectivas, que obrigam a uma "implosão" de cada a vez que as toca, porqe são "muito pessoais e remetem para uma ideia de casa" - e é essa mesma ideia de lar que vai levar na terça-feira, dia 8, ao Maria Matos, em Lisboa: "Esse teatro é muito familiar ao Filho da Mãe. Eles abriram-me as portas e fizeram-me sempre sentir como se estivesse em casa, por isso achei que fazia todo o sentido apresentar lá o disco". Segue-se, na quarta, 9, o Ateneu Comercial do Porto e, até ao final de Maio, Faial e Ponta Delgada, 18 e 19) e Aveiro (24).



Ao fim de sete anos, não será tempo de passar a outro projecto? "Não queria que isto do Filho da Mãe se fosse embora. Se calhar até me vou tornar repetitivo, mas não é isso que importa. Gostava de ter 70 aninhos, continuar a ter as mãos nos lugares e ainda conseguir tocar. Disse isto quando gravei o primeiro disco e, desde aí, não mudou."



De resto, desde que começou o projecto, muita coisa mudou para Rui Carvalho. Trocou a guitarra eléctrica pela acústica, trocou as bandas pelos concertos a solo e a forma como grava a sua música. Mas uma das maiores mudanças terá sido o nascimento do seu primeiro filho. Porém, com quase três anos, o filho do Filho da Mãe ainda não liga muito à música do pai, como Rui refere num meio tom de brincadeira: "Ele até gosta de ouvir outros guitarristas a tocar, mas quando sou eu que toco, manda-me logo calar. Eu acho que é mesmo má onda da parte dele..." Já se sabe, pois, de onde vem a "água-má".





Filho da Mãe

Teatro Municipal Maria Matos, Lisboa

3.ª, 8/5 • 22h • €12

Ateneu Comercial do Porto

4.ª, 9/5 • 22h • €6 (c/CD: €10)

Um minúsculo quarto com vista para o Tejo, perto da estação de Santa Apolónia, Lisboa, e a torre de uma casa de comerciantes na Madeira foram os dois espaços que Rui de Carvalho usou para gravar o seu quinto disco sob a égide de Filho da Mãe: Água-Má. A entrevista ao músico decorreu no estúdio na capital lisboeta. Além da vista para o rio, o quarto não tem grandes pontos de interesse, desviando os olhos para uma ilustração de uma alforreca, pendurada na parede. "Queria muito que aquilo fosse a capa do disco, por isso trouxe-a para aqui, para ver se me dava inspiração", conta o guitarrista. "Se calhar acabou por não me dar inspiração nenhuma, mas gosto muito deste trabalho da Cláudia [que acabou mesmo por figurar na capa do álbum]."Mas se aquele quarto foi ponto de inspiração, o local de gravação não terá sido mesnos importante. Pelo contrário. "Cada disco tem um ambiente muito próprio, que depende do sítio onde foi gravado", explica o músico, que gravou Palácio num solar apalaçado, Cabeça no coro alto de um convento e Mergulho numa igreja. Água-Má foi gravado numa casa - e a casa ouve-se.: "Se prestares atenção consegues ouvir a chuva, as portas da casa a abrir e a fechar e os cães, que não paravam de ladrar. Em estúdio tens uma competência a que não consegues chegar nestes ambientes, mas ganhas noutras coisas".Filho da Mãe surgiu no panorama musical português em 2011, com um disco inteiramente instrumental chamado Palácio. Desde então percorreu o país e gravou mais três discos em que a guitarra e os pedais de efeitos são os únicos instrumentos. É um isloamento interpretativo auto-imposto, mas que nunca é sozinho. "Gravei sempre com amigos por perto, mas este disco é mais solitário, porque o sinto mais introspectivo", assume o músico, que antes de abraçar este projecto a solo fazia parte do grupo hardcore If Lucy Fell, onde tocava guitarra eléctrica, em contexto de banda. "De vez em quando sinto vontade de me libertar, explodir a tocar guitarra eléctrica. Enquanto Filho da Mãe também me liberto, mas como é uma coisa muito pessoal, sinto que, em vez de explodir, impludo".