Festival Iminente leva arte e música ao Panorâmico de Monsanto a partir de hoje

O Panorâmico de Monsanto será entre hoje e domingo uma galeria de arte e sala de concertos, no âmbito do festival Iminente, que se realiza pela primeira vez em Lisboa.



O Iminente, que se realizou a primeira vez em 2016, em Oeiras, e já passou também por Londres, "tenta reunir todas as subculturas urbanas num festival, num ambiente de comunhão, de várias vertentes, e mostrar o que está iminente, o que está a borbulhar", de acordo com Alexandre Farto (Vhils), um dos mentores da iniciativa.



Para os dois palcos -- o principal no exterior e um mais pequeno na cave -- está planeado um cartaz que inclui pela primeira vez artistas estrangeiros.



Hoje actuam, entre outros, os portugueses Conan Osiris, Bateu Matou, Pappillon, Shaka Lion, Octa Push, a dupla peruana Dengue Dengue Dengue, o angolano Bonga e o sírio Omar Souleyman.



Para sábado estão marcados concertos dos norte-americanos Maseo (dos De La Soul), Kool G Rap, Havoc (metade dos Mobb Deep), dos portugueses Norberto Lobo, Nídia, Keso, Fumaxa, Valete e do luso cabo-verdiano Loreta, entre outros.



No domingo actuam, entre outros, os portugueses Marta Ren & the Groovelvets, Carlão, Gisela João, Sequin e Fogo Fogo.



No festival, porém, haverá outros palcos. O fundo da escadaria em caracol, no interior do edifício, irá acolher, no domingo, uma performance do artista sonoro e violoncelista Ricardo Jacinto. O mesmo espaço irá acolher, durante o festival, actuações de duas 'crews' [grupos] de 'breakdance' e a peça XJS DJ CAR do português João Louro, criada em 2002 -- um carro estacionado na cave --, e está preparada para acolher actuações de DJ.



Além disso, haverá outros "momentos especiais de performance e dança" e "algumas surpresas que não foram comunicadas".



Durante os três dias, estarão em todo recinto obras de vários artistas.



Além de João Louro, o cartaz de actos artísticos desta edição inclui os portugueses Vhils, Pedro Gramaxo, Wasted Rita, Sónia Balacó, Miguel Januário (com o projeto ±maismenos±), Boris Chimp 504, Error 43, FAHR 021.3 e os elementos da VSP Crew (que se juntam no Iminente, 13 anos depois da Visual Street Performance, evento que decorreu em Lisboa, em 2005, e juntou Hium, Klit, Ram, Mar, Time, Vhils e Hibashira), o luso-angolano Francisco Vidal e a dupla espanhola Pichiavo.



Nos três dias, as portas abrem às 15:00. Hoje e no sábado, há actividades até às 02:00 e, no domingo, até às 22:00.



Desta vez, a organização decidiu "abrir o espaço a outros projectos", tendo para isso sido criado uma zona onde novos criadores e uma galeria do Porto, a Circus, irão dar a conhecer o seu trabalho. Uma espécie de feira "ligada ao skate, ao 'graffiti' e a subculturas".



Nesta edição haverá também um programa de debates, com curadoria do investigador em Estudos Urbanos António Brito Guterres, "numa exploração de temas que visam fomentar a integração, igualdade e conhecimento".



Tal como em edições anteriores, haverá uma zona de restauração e uma loja da Underdogs, plataforma responsável pela curadoria da parte artística do festival, com uma selecção de livros, edições artísticas e outros produtos.



A organização tentou que o festival "respeitasse todo o espaço e também o parque, um sítio muito especial" da cidade e, por isso, apela a que o público deixe o carro em casa e opte por usar os transportes públicos.



Durante o festival haverá 'shuttles' da Carris, gratuitos para quem tiver bilhete, e um parque de estacionamento para bicicletas dentro do recinto. Os horários dos 'shuttles', que partem do Polo Universitário da Ajuda e de Sete Rios, podem ser consultados no 'site' do festival.



No recinto não há caixas multibanco. A organização refere que nos bares será possível pagar-se com multibanco, mas tal não é garantido nas lojas e na zona de restauração.



A lotação é limitada a 4.500 bilhetes por dia, e os de hoje e de sábado estão esgotados.