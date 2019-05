Festival feminista arranca com festa no Clube Ferroviário

Sob o tema "Feminismos, a luta no quotidiano", há eventos todos os fins-de-semana de maio

"Pela igualdade de oportunidades, pela diversidade de identidades e pela auto-determinação", o Festival Feminista de Lisboa chega à segunda edição e vem mais forte, com programação espalhada por vários locais, a partir de 3 de maio e até ao final do mês.



É com uma festa intitulada Aquelarre, no Clube Ferroviário, que o festival arranca, esta sexta-feira, 3 de maio (mas entretanto já abriram as exposições Elas Querem, no restaurante Cabane, e Sagrado Profano, na Zona Franca dos Anjos). Entre as 21h e as 4h, com entrada grátis, passam pelo clube vizinho de Santa Apolónia os concertos de Dura Mater e Valentinas e um DJ-set muito especial, com o título Woman is a word, a cargo de 11 mulheres.



Ainda este fim de semana, no sábado, 4 (e a continuar no domingo), começam as festividades "para toda a família", com atividades várias ao ar livre, das 10h às 18h, na Praça das Novas Nações, nos Anjos, enquanto inauguram mais exposições temáticas do festival na RA 100 Music Academy e na Associação Goela. Há também debates, como o do espaço Valsa, sobre a violência contra as mulheres na gravidez (sábado às 15h) uma peça de teatro (sábado às 21h) na Escola de Atores Evoé, uma leitura encenada para crianças chamada Mulheres com M Grande na Livraria Ler Devagar (sábado e domingo às 14h).



A programação é retomada na sexta, dia 10, com três filmes sob o tema "Resistência no Brasil, na Casa da Achada – Centro Mário Dionísio (às 18h) e a abertura da exposição "Arte Resistência num Brasil de Retrocessos", na Casa do Brasil (às 18h30), seguindo-se, a 11 e 12, vários debates, workshops, podcasts, performances e até um encontro desportivo em patins.



O fim de semana de 17 a 19 de maio volta a ter concerto no sábado, com Catarina Branco a atuar na Associção Goela às 19h30, enquanto às 21h de domingo, 19h, se destaca – no espaço Sirigaita – a performance Um Corpo Cavalgado.



A fechar, de 24 a 26 de maio, continuam as conversas, performances, ciclos de filmes, workshops e tertúlias, em countdown para a festa de encerramento (sábado, 25, às 22h), na Fábrica de Braço de Prata, com concertos de Alarido – Coro Feminista & LGBT, Pedra Encantada (Carolina Umbelino) e Frik.São, além dos DJ-sets de Marta de Sousa Correia e Las Galegas. Como remate, no dia 31 às 17h, a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta recebe um workshop muito útil, de técnicas de defesa pessoal.