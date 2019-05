Festival de Tango de Lisboa arranca na Voz do Operário

É na mítica sala da Voz do Operário, à Graça, que arranca, esta quarta-feira, 29 de maio, às 21h, o Festival de Tango de Lisboa, com o espectáculo (já esgotado) Tango e Fado, em que 14 bailarinos campeões mundiais de tango vão dar dançar acompanhados por duas das mais conceituadas orquestras de tango argentinas da atualidade: La Juan d’Arienzo e a Romantica Milonguera, totalizando mais de 20 músicos em palco. Mas não só: aliando o tango ao fado, ambos considerados Património Imaterial da Humanidade pela Unesco, às orquestras junta-se ainda as vozes dos fadistas Pedro Moutinho e Joana Amendoeira, acompanhados à viola e à guitarra portuguesa.





Ao todo, até 2 de junho, reunir-se-ão no festival artistas de 65 nacionalidades, incluindo alemães, espanhóis ou franceses e, pela primeira vez, da Indonésia, Vietname e Ilhas Cook, distribuídos por milongas (bailes de tango) ao ar livre, durante a tarde, com DJ, e à noite, com orquestras de tango e demonstrações de sete pares de bailarinos campeões, além de DJs, até ao nascer do sol. Haverá ainda workshops, para aprender as dançar com os mestres – tudo na Rua da Voz do Operário.

Festival de Tango de Lisboa

Datas: de 29 de maio a 2 de junho

Preços: ver www.lusitango.com