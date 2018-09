Em Setembro, há festas com religião e não só

Tavira

Feira da Dieta Mediterrânea

O objectivo de Tavira, até domingo, 9, é mostrar a Dieta Mediterrânea enquanto estilo de vida num mercado de produtores, restaurantes e programas de actividades físicas. Além disto há, na Praça da República, espectáculos de António Zambujo, sexta-feira à noite, e de Carminho, no sábado.



Viseu

Festas de São Mateus

A feira que faz este ano 626 anos é uma das mais concorridas no País: em 2017 juntou mais de um milhão de visitantes e este ano está a trabalhar para ultrapassar esse número, até dia 16 de Setembro, em Viseu. Além do artesanato, restaurantes e folclore, este domingo há Diogo Piçarra, e para sexta-feira, 14, está reservado o espectáculo Deixem o Pimba em Paz.



Arcos de Valdevez

Romaria de Nossa Senhora da Peneda

O cenário desta romaria é de esmagar qualquer romeiro: acontece no meio do Parque da Peneda-Gerês, com uma grande rocha como fundo, uma queda de água e um santuário do século XVIII ao fundo de uma intensa escadaria. A festa junta portugueses e galegos para as orações que vão parando nas 20 capelas da escadaria e para as festas populares à noite, até sábado.

FICABEIRA e Feira do Mont'AltoAgricultores, comerciantes e indústrias da Beira Serra juntam-se na vila de Arganil, num recinto fechado mas de entrada livre, até domingo. Nesta 37.ª edição da FICABEIRA haverá Gisela João, na sexta-feira, e Carolina Deslandes, no sábado. Fora do recinto reúnem-se feirantes, carrosséis, farturas e as filhós da Beira.Feira da LuzComeçou a 1 de Setembro e vai ocupar, durante todo o mês, o largo da Luz, no bairro de Carnide, em Lisboa. Por esta altura, o Jardim da Luz é o sítio onde se completa o enxoval nas bancas de faianças, mobiliário em verga e plantas. Pelo palco mesmo ao lado, entre uma bifana e outra fartura, vão atuar Toy (sexta-feira) e Lena D'Água (sábado).