Festa do Cinema começa esta segunda com bilhetes a 2,5 euros

A quarta edição da Festa do Cinema começa já esta segunda-feira, com bilhetes de cinema a preços reduzidos em todas as sessões. A iniciativa decorrerá entre hoje e quarta-feira e os espectadores apenas pagarão 2,5 euros por cada filme em exibição em todas as salas de cinema, cineclubes e auditórios.

Durante três dias, apenas as sessões IMAX e 4DX não estão abrangidas, sendo que os regimes VIP e 3D também terão de pagar um suplemento a parte. É a primeira vez que a iniciativa decorre no Outono, depois de várias vezes realizada durante a primavera.

A Festa do Cinema é promovida pela APEC – Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas com o apoio do ICA — Instituto do Cinema e do Audiovisual, FEVIP — Associação Portuguesa de Defesa das Obras Audiovisuais e GEDIPE — Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais.