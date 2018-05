Férias exóticas: as melhores propostas para o Verão

Entre as águas quentes das Maurícias e as paisagens de gelo e fogo da Islândia há muito mais nas ideias que lhe damos: lagos cor-de-rosa, cascatas intermináveis, templos misteriosos, sinais milenares que são um enigma ou desertos mágicos. Escolha o seu destino

As palmeiras Bob Marley, a água Pantone-Maldivas e o verde tão verde que parece mentira são cartão postal da ilha Maurícia - paraíso maior de um arquipélago com quatro ilhas pequenas e dois grandes vizinhos: Madagáscar e Reunião. O que os postais da Maurícia não contam é o resto: que num país que usou a cana-de-açúcar como pulmão, é o coração dos locais que deixa borboletas no estômago de quem os visita. Bom, ter o rum como welcome drink ajudará qualquer coisa.



Com os campos de cana-de-açúcar a ocuparem metade da ilha (que tem 2.040 km²), basta sair do Aeroporto Internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam (uma cópia do Charles de Gaulle oferecida pelo governo chinês ao Estado maurício) para perceber que a Maurícia é feita de pequenas montanhas. A história do país diz-nos mais: que este destino paradisíaco só existe graças a uma erupção vulcânica que aconteceu há mais de oito milhões de anos. Como a ilha não era habitada, foi preciso um desfile de colonizações para que este rochedo plantado no meio do Índico se tornasse habitável.



