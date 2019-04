Fenómeno After chega ao cinema

Eis o enredo de After, em estreia nas salas de cinema nacionais a 11 de abril, já com bilhetes esgotados em algumas salas, a rematar uma longa espera para os fãs dos livros de Anna Todd, que os escreveu para se distrair do tédio, na base militar do Texas onde o marido foi colocado. Baseou as personagens masculinas nos membros dos One Direction, que adorava, e publicou a história que ela própria "desejava ler" na Internet sob pseudónimo.



O sucesso foi imediato, valendo-lhe um contrato de meio milhão de dólares para a edição em livro (em que alterou os nomes dos rapazes, para não ser processada) e a adaptação para filme, com realização de Jenny Gage.

Tessa young (Josephine Langford) é uma jovem bem-comportada. Ensinada pela mãe, obrigada a criar a filha sozinha, que estudar é o caminho certo para nunca depender de um homem, segue uma disciplina férrea enquanto namora com um rapaz certinho (e tão virgem e púdico) como ela.Tudo mudará, porém, quando Tessa chegar à universidade, a dividir quarto com a rebelde do campus. Em pouco tempo estará numa festa a embebedar-se pela primeira vez e terá como confidente Landon Gibson (Shane Paul McGhie), também melhor amigo do rufia alcoólico Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin, sobrinho do "paciente inglês" Ralph Fiennes), que se há de tornar o seu grande amor depois de muitas peripécias e uma terrível aposta "a ver quem leva a púdica para a cama".