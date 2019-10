Logo no dia 25, sexta, salta à vista uma prova de €100. Cara? A descrição mostra que não: Os Tesouros de D. Antónia Ferreira abarca vinhos do Porto Vintage da casa duriense, de 1847 a 2017 e, não por acaso, foi a primeira sessão da edição deste ano da feira Grandes Escolhas - Vinhos & Sabores a esgotar, semanas antes de acontecer. Para as restantes provas especiais do programa, ainda há lugares - e um pack de acesso a todas, por €72. No sábado, 26, são dedicadas aos espumantes Murganheira, aos grandes tintos portugueses de 2009, à Quinta do Crasto, às criações do enólogo António Saramago e aos vinhos Barbeiro, referência na Madeira; já no domingo, 27, estarão em destaques os vinhos açorianos, a região dos verdes e o caso Aveleda, as glórias das caves bairradinas de São João e os Portos Vintage de 2017.Este paraíso dos enófilos está, porém, longe de se esgotar nestas provas de acesso limitado e preço alto (individualmente, a partir dos €40): o que move mais gente é conhecer as novas criações e os topos de gama, o que é possível a quem pagar os €15 da entrada (com direito a copo de prova). Ao todo, estarão disponíveis mais de 3 mil vinhos de quase 400 produtores - que mostram (o que não acontece na maioria das feiras) os seus melhores e mais caros exemplares. É uma oportunidade para os experimentar, sendo até já tradição, para alguns, escolherem ali - provando, como convém - o que beberão nas ceias de Natal e Fim de Ano, ocasiões para que estão dispostos a gastar mais dinheiro.É também por isso que o concurso A Escolha de Imprensa, votado há duas semanas, em prova cega de 370 vinhos por um painel de 60 jornalistas, bloggers e sommeliers (com resultados a revelar no primeiro dia da feira, às 19h30), se tornou um indicador importante para os produtores compreenderem o gosto dos consumidores, que nem sempre coincide com a opinião da crítica. Os vencedores estarão, também, à prova.Quanto a novidades, que se juntam às estreias de 2018 (a zona do enoturismo e o programa Provas Rápidas e Par Perfeito, com um chef e um enólogo ou sommelier a criar "maridagens" perfeitas), destaca-se o espaço Organic, dedicado aos vinhos biológicos, com crescente procura. Lá estarão 12 produtores especializados no conceito, da Herdade Dos Outeiros Altos à A&D Wines.Saindo dos vinhos, para os sabores que subintitulam a feira, o destaque vai para os queijos artesanais: além de ali serem revelados os vencedores do concurso nacional (na segunda, 28, dia para profissionais), haverá A Grande Tábua de Queijos: por €5, pode provar-se todas as amostras em exposição.