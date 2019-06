Feira da agricultura em Santarém mais sustentável que nunca

A 56.ª Feira Nacional de Agricultura (e 66.ª Feira do Ribatejo), que este ano tem como tema central "A Vinha e o Vinho", chamando a atenção para o papel do vinho na gastronomia e para o desenvolvimento de tecnologias ligadas ao setor, arranca este sábado, 8 de junho, e prolonga-se até 16 de junho, como habitualmente no Centro Nacional de Exposições, em Santarém.

Assim, além de seminários dedicados ao tema da feira – com presença de especialistas do setor, dirigentes associativos e associações de agricultores de vários países da União Europeia e denominados "Conversas de Agricultura" –, decorrem várias iniciativas como Cursos de Iniciação à Prova de Vinhos, Provas Temáticas de Vinhos do Porto, Madeira e Moscatel de Setúbal (Org. Associação Portuguesa de Enologia), Masterclass de Vinhos Casta Negra Mole (Org. CVR Algarve), Masterclass de Fernão Pires (CVR Tejo) e Masterclass de Vinhos Velhos (CVR Trás-os-Montes).

Em destaque estarão também as atividades equestres. Nos dias 8 e 15 de junho, o Grande Ringue – uma das zonas mais nobres do evento – vai ser palco de "O Cavalo na História", espetáculo especialmente preparado para esta edição e que retrata a evolução do cavalo ao longo os tempos, na vida civil, no campo, na guerra e no toureio. De resto, ao longo dos nove dias do evento, outras iniciativas equestres vão estar no centro da ação da feira, no Grande Ringue.

A habitual exposição de maquinaria agrícola, com as principais marcas do mercado, estará também em relevo, juntamente com a exposição institucional e de equipamentos (na nave B do centro de exposições) e uma mostra alargada de diferentes raças autóctones bovinas, nacionais e internacionais, assim como dezenas de equinos, representando as principais coudelarias nacionais, suínos de raça bísara e raça alentejana, caprinos e ovinos. Destaca-se também uma grande exposição de galinhas poedeiras, mostra que contará com mais de 500 exemplares e permitirá aos visitantes observar o comportamento destes animais ao ar livre.

Nota ainda para o Salão Prazer de Provar, que reúne no mesmo espaço produtos de qualidade, como azeites, queijos, enchidos, méis, compotas, frutas, entre outros bens alimentares, restaurantes de carnes de raças autóctones e tasquinhas regionais promovidas por associações e coletividades do concelho de Santarém. Paralelamente decorrem ações de "Cozinha ao Vivo", com mostras e degustações de produtos ou harmonizações de vinhos e azeites, uma forma do consumidor tomar conhecimento e experimentar produtos já confeccionados nem sempre de fácil acesso. Nesta área, destaque para a zona dedicada ao programa "Portugal Sou Eu", iniciativa promovida pelo Ministério da Economia e que visa a dinamização e valorização dos produtos portugueses, e na qual irão constar diversas empresas promovendo os seus artigos nacionais.

Quanto à animação, destaque para os concertos. No dia de abertura, 8 de junho (sábado), actua José Cid, no dia 9 de junho (domingo), é a vez dos Capitão Fausto", enquanto a 13 de Junho (quinta-feira) atua Conan Osíris e, a 14 (sexta-feira), soará o fado de Mariza. A fechar o programa de concertos, no dia 15 (sábado) – o mesmo em que decorre a Tradicional Garraiada da Escola Superior Agrária de Santarém –, o destaque vai para David Antunes e os convidados Samantha Fox e Toy.

Também não faltará animação tradicional ao longo dos dias de feira, como largadas de toiros, desfiles e provas de campinos, atividades equestres, demonstrações de escolas de toureio, treino de forcados, provas de velocidade, perícia e condução de cabrestos, exibições de folclore e música tradicional e popular.



É, no entanto, nas áreas da sustentabilidade e compromisso ambiental que há mais novidades na edição deste ano da Feira Nacional de Agricultura, a começar pelos copos reutilizáveis: com o objetivo de reduzir a pegada ecológica e o consumo de plástico, a feira aposta este ano nos copos reutilizáveis, que custam €1 (sem retorno). Além disso, haverá um serviço de transporte gratuito para a feira, que este ano será assegurado por um autocarro elétrico, o que permitirá uma maior poupança de energia.



Seguem-se horários e informação de bilheteira.





Horários: