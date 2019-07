Fanfare Ciocarlia em Lisboa: 20 anos de festa

Zece Prajin era uma aldeia tão obscura e perdida no norte da Roménia que nem os mapas faziam questão de a sinalizar. Contudo, a história viria a mudar quando 12 músicos ciganos, génios do saxofone, da tuba, do trombone, da trompete e de outros tantos metais, provocaram um vendaval de fanfarra pelo mundo fora. "Conhecemo-nos desde pequeninos", conta o saxofonista Oprica Ivancea numa entrevista por e-mail, concedida algures entre a China e o Japão, por onde a banda tem andado em digressão antes de chegar a Portugal. "Ficávamos horas e horas seguidas a tocar enquanto os mais velhos iam actuar em casamentos aos fins-de-semana. Sonhávamos também em tocar nesses casamentos, em trazer montões de dinheiro para casa para dar aos nossos pais, e de tocar mais rápido e melhor do que eles e do que os nossos irmãos mais velhos. Foi isso que nos uniu e que nos deu o primeiro sinal para fundarmos a nossa banda."

O segundo sinal surgiu por acaso, enviado por um mensageiro alemão que, em viagem pela Roménia, apareceu na pequena aldeia destes músicos. "O Henry ia ficar apenas uma hora por lá, para nos ouvir, só que ficou tão surpreendido e impressionado com o nosso estilo que acabou por ficar connosco durante três meses", lembra o músico. O episódio passou-se em 1996 quando Henry Ernst, um engenheiro de som que costumava visitar com frequência a Roménia, esbarrou com os Fanfare Ciocarlia e se tornou, desde então, produtor e manager da banda. "Graças à paciência e à atenção do Henry, recuperámos muitas canções antigas e demos-lhe uma vida nova. Esses três meses foram um período muito bom".

Seguiu-se a primeira digressão internacional da banda, em 1997, o álbum de estreia Radio Pascani, em 1998, e o "sucesso imediato". "Foi uma surpresa absoluta que o nosso álbum tivesse ganho tantos prémios e que milhares de pessoas pelo mundo fora estivessem a ouvir de repente a nossa música nas suas aparelhagens em casa. Tínhamos sempre sonhado com isto, mas alguma vez nos teria passado pela cabeça que de facto o sonho se iria tornar realidade? Era como acreditar numa viagem até à lua – toda a gente a pode fazer, mas é muito improvável que aconteça!"

A singularidade dos ritmos frenéticos da banda, a tradição gipsy que lhes corre no sangue e que é transmitida de geração em geração, e as sonoridades do leste europeu que os próprios encarnam e aprimoram com melodias de influência rock, pop, clássica ou do jazz, fizeram com que o improvável se tornasse numa certeza mundial. A pequena aldeia Zece Prajin começou a aparecer nos mapas, mantendo um estilo de vida auto-sustentável e agrícola perpetuado pelas 80 famílias ciganas que ainda lá vivem, e os Fanfare Ciorcalia foram espalhando a sua eterna jovialidade por dez álbuns originais e por milhares de concertos levados a mais de 70 países dos cinco continentes.

"Qual o segredo para manter a energia sempre no máximo? Gostar do que se faz, tão simples quanto isso", desabafa Oprica Ivancea com total naturalidade, "é tão válido para a música como para qualquer outro trabalho, o que interessa é fazer as coisas com amor e alegria!"

No concerto de dia 22 de Julho, no Capitólio, não faltará nem amor nem alegria, nem as músicas do mais recente álbum Onwards to Mars!, considerado pela renomada publicação britânica de world music Songlines como Melhor Álbum Europeu de 2017, nem os maiores clássicos dos 20 anos de carreira da banda, como Moliendo Cafe. "Tirem os vossos melhores sapatos de dança do armário e juntem-se a nós em Lisboa, vai ser uma das noites mais quentes e loucas da vossa vida!", adverte com humor Oprica. E quanto ao futuro, "apesar de nunca ser boa ideia falar dele", há um novo álbum na calha, a ser lançado em 2020. "Até lá, vamos continuar a saborear a nossa música e a nossa vida."

INFORMAÇÕES

Fanfare Ciocarlia

22 de Julho – Capitólio, Lisboa

21h30

Preço: €20