Fabrizio Cammarata esta terça no Musicbox

Lights é o novo álbum do cantor e compositor siciliano Fabrizio Cammarata, editado a 29 de março, em conjunto com o lançamento do teledisco Run Run Run, e é também o pretexto para o regresso do músico a Portugal, para um concerto único, na terça-feira, 7 de maio, a partir das 22h30 (e com bilhetes a €8), no Musicbox, em Lisboa.Apesar de ter nascido de um processo tumultuoso, Lights é um álbum marcado pela esperança. "Não tem um único momento negativo", garante Fabrizio, continuando: "Transborda de vontade de viver, com um sentimento de renovação e com a alegria de trazer algo belo para o mundo. É uma refutação contra o egoísmo e uma celebração do conceito de união."Hino à rapidez com que a vida pode mudar, Lights põe em evidência a voz rica de Fabrizio e o seu talento para música acústica narrativa – na linha de artistas como Ben Howard, Benjamin Clementine ou Bear’s Den.