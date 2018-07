Anish Kapoor grandioso em Serralves

Não há muitos artistas que tenham conseguido, de forma tão sólida e consistente, trabalhar a escultura em todo o seu campo intelectual, sentimental, confrontativo e metafísico como Anish Kapoor. As suas obras expressam imensidade, não só no tamanho mas também na correlação com o espaço, o pensamento e o indivíduo. É por isso natural que Suzanne Cotter, ex-directora do Museu de Serralves e curadora desta exposição, se sinta, em vésperas de inauguração, bastante feliz e realizada com esta primeira mostra individual em Portugal."Anish é um artista em constante processo de auto-reflexão e evolução. Com esta exposição quero mostrar ao público a plasticidade do seu trabalho", começa por dizer à medida que Sky Mirror (2018) é posto no Jardim do Relógio do Sol. A par desta obra, constituída por um espelho côncavo que reflecte o entorno geométrico do recinto, Serralves acolhe mais quatro esculturas do artista nascido em Bombaim e que reside em Londres.Language of Birds (2018), um pedestal com uma escada em espiral onde todas as semanas Pedro Henriques interpretará o papel de "chamador de aves", o módulo cúbico exibido pela primeira vez em Versalhes e com mais de sete metros de altura, Sectional Body Preparing for Monadic Singularity (2015), Descent into Limbo (1992), a escultura mais antiga patente na exposição, e Whiteout (2004), a única montada no interior do Museu, são as cinco em exibição até Janeiro de 2019. Mas a mostra não se fica por aqui.Ainda no Museu, são apresentadas quase 60 maquetas realizadas nos últimos 40 anos e que aqui assumem um papel importante de elo e contextualização de toda a exposição, ao mesmo tempo que congregam as linhas principais da mutação que o trabalho de Anish tem sofrido ao longo da carreira. Entre elas encontram-se algumas das suas esculturas mais icónicas, como a torre Olympic Orbita, construída para os Jogos Olímpicos de Londres, a enorme estrutura Dismemberment, Site 1, projectada para a colecção de arte do parque Gibbs Farm, na Nova Zelândia, ou a Cloud Gate, instalada entre 2004 e 2006 no Millennium Park em Chicago.Outros projectos são só ideias - como a escultura pensada para o prado das abelhas de Serralves - ou esboços de obras que já não estão em exibição. Em todas facilmente nos apercebemos do carácter meticuloso do trabalho de Anish, que em 1991 foi galardoado com o Prémio Turner (um dos mais conceituados no campo das artes visuais em Inglaterra). "A tensão artística de Anish Kapoor reside no facto de encontrarmos as mesmas ideias em todos os seus projectos, ideias simbolizadas pela escala, as cores, os materiais, mas também pelo campo da metafísica e da psicanálise. Contudo, estas ideias vão sendo expressas sempre de formas diferentes", resume Suzanne Cotter. A curadora acredita que a exposição vai despertar o interesse geral e chamar novos públicos a Serralves, "um bocadinho à semelhança do que aconteceu com a colecção Miró".Até 6/1Museu de Serralves: €10Parque de Serralves: €5