ÉvoraWine de volta à Praça do Giraldo

No sábado e no domingo, 1 e 2 de junho, Évora vai receber, na Praça do Giraldo, 45 produtores de vinho do Alentejo, na 6.ª edição do ÉvoraWine, um dos eventos mais emblemáticos da região e que faz parte do programa 365 Alentejo-Ribatejo.

Enquadrado num conjunto variado de atividades integradas no programa 365 – que convidam os visitantes a experimentar, saborear, ouvir e viver algo novo a cada dia do ano – o ÉvoraWine é uma oportunidade única para os produtores da região darem a conhecer novas colheitas e permite ao público em geral aprofundar o conhecimento das marcas alentejanas de vinhos, através do contacto com os enólogos e provando novos sabores da região.

O ambiente mediterrânico desta montra de vinhos alentejanos será enriquecido com degustações da gastronomia regional e com animação musical: cantares alentejanos, jazz, fado e sevilhanas, entre outros. Nesta edição, os visitantes poderão ainda conhecer a história do Deus Baco em momentos lúdicos com uma vertente pedagógica.

Com o objetivo de aumentar a visibilidade do evento, este ano foi lançada uma app com todas as informações, que pode ser consultada pelos visitantes nacionais e estrangeiros.

O ÉvoraWine, que este ano ambiciona ultrapassar os oito mil visitantes, é organizado em parceria com a Câmara Municipal de Évora, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a Comissão Vitivinícola do Alentejo e a Fundação Eugénio de Almeida.



No ano passado o evento recebeu mais de sete mil visitantes, superando as expetativas da organização e traduzindo-se num impacto superior a 240 mil euros para a economia alentejana.