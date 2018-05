Eurovisão: “Tenho todas as canções dos vencedores do Festival da Canção, menos uma”

Este fim-de-semana, Carlos Alberto Portelo é um dos portugueses que estará presente na plateia para presenciar em primeira mão o Festival Eurovisão da Canção que se realiza na Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa.

Desde 2012 que o sociólogo, de 58 anos, não perde um festival da Eurovisão ao vivo. "A RTP dá-nos a acreditação", conta Carlos Alberto Portelo à SÁBADO. Não é jornalista, mas é um dos responsáveis pelo Festivais da Canção, um site onde se pode encontrar toda a história dos festivais da canção portugueses e ainda artigos sobre a Eurovisão.

"A história dos festivais da canção é tão rica que, em 2000, eu e um amigo decidimos lançar um site, na altura nas páginas pessoais do Sapo", conta.



Dias passados na Feira da Ladra

Antes passaram o Verão a recolher todos os dados disponíveis. "Temos as letras de todas as canções, as votações, os telediscos e as capas dos discos. Trabalhávamos durante a noite e o site foi crescendo."



Têm todas as capas dos discos de canções vencedoras. "Passámos muitas horas na Feira da Ladra." A equipa cresceu e já são 10 pessoas, entre professores, estudantes, reformados e um jornalista. "Não é um trabalho a full time. Cada um tem a sua profissão. Trabalhamos à noite e ao fim-de-semana."

Fazem entrevistas a concorrentes, analisam as votações e comparam com os resultados dos representantes nacionais, recordam os festivais de anos passados, apresentam playlists de algumas das canções favoritas e avaliam as canções vencedoras estrangeiras.

Há 26 anos que vai ao Festival

A paixão pelo Festival da Canção e pela Eurovisão nasceu em 1968. "O país parava e eu ia com os meus pais à casa da vizinha, que era como minha avó e tinha televisão, ver o Festival da Canção", conta Carlos Alberto Portelo. "Éramos umas três famílias a olhar para o aparelho. Ainda me lembro, em 1969, da Simone de Oliveira e da Madalena Iglésias a cantarem."

Nunca perdeu a paixão, apesar do evento ter perdido audiência nas últimas décadas. "Não sou daqueles que dizem ‘antigamente é que era bom’. Nos finais dos anos 70 já diziam o mesmo. Não tenha essa opinião. Há boas canções nos anos 90, por exemplo, com a Anabela e a Sara Tavares. Mas as editoras deixaram de apoiar os artistas como o faziam antes, com as Doce, por exemplo."

Não perdeu um Festival da Canção e assiste ao vivo desde 1992. "Sei de cor o nome dos vencedores do festival, os concorrentes que não ganharam em cada ano e a ordem pela qual cantaram", garante. Em casa tem os vinis e cds das canções vencedoras e concorrentes desde 1964. "Falta-nos apenas uma: Escreve às cidades, de Fernando Tordo, em 1970." São mais de 500.



Um fado na Eurovisão

Quanto à canção portuguesa deste ano, O Jardim, interpretada por Cláudia Pascoal, Carlos Alberto Portelo acredita ter os ingredientes para vencer a Eurovisão. "É uma canção diferente, muito bem interpretada que contrasta com a parafernália de algumas das canções que recorrem a fogo de artifício, a plataformas várias e outros adereços para se distinguirem. No entanto, apesar de gostar, sei que não é uma canção tão fácil para funcionar no televoto."



Mas gostava que Portugal levasse ao concurso um fado. "No caso português temos um trunfo que ainda não usámos que é levar um fado à Eurovisão no estilo que Ana Moura e Mariza interpretam."