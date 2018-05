Eurovisão: Reino Unido recusa actuar de novo após invasão de palco

A carregar o vídeo ...

A actuação do Reino Unido na final do Festival da Eurovisão foi atribulada: enquanto SuRie cantava, um homem entrou no palco e arrancou-lhe o microfone. Ainda não se sabe o que motivou a invasão. O homem terá dito: "Nazis dos media britânicos, exigimos liberdade."O sucedido levou a que a organização do espectáculo oferecesse a oportunidade a SuRie de actuar de novo, mas a cantora recusou.A EBU (European Broadcasting Union) lamenta que tenha acontecido uma invasão de palco durante a performance do Reino Unido durante a final do Festival da Eurovisão em Lisboa esta noite. A pessoa responsável encontra-se sob custódia policial", indica um comunicado publicado no perfil de Twitter oficial da Eurovisão."À cantora britânica SuRie e à sua equipa foi oferecida a opção de cantar de novo mas decidiram não o fazer porque estavam extremamente orgulhosos da sua performance e decidiram que não existe qualquer razão para cantar de novo", conclui a publicação.SuRie cantou Storm. O Reino Unido, que participa no concurso desde a segunda edição (em 1957), soma cinco vitórias: em 1967, 1969, 1976, 1981 e 1997.SuRie é uma cantora e compositora com formação clássica que já participou na Eurovisão em anos anteriores. Em 2015 fez parte dos coros da representante da Bélgica e no ano passado foi directora musical do mesmo país.