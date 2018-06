Eurovisão pode não ser em Israel

O governo israelita apresentou uma proposta para fazer alterações à Autoridade de Radiodifusão Israelita, o que pode levar ao impedimento de participar no certame.



Israel pode vir a perder o direito a organizar a próxima edição do Festival da Eurovisão, após a vitória da cantora Netta Barzilai em Lisboa, em 2018, com a canção Toy.



O governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanhayu, apresentou uma proposta para fazer alterações à Autoridade de Radiodifusão Israelita, o que poderia levar a União Europeia de Radiodifusão (UER) a expulsar o país.



Netanhayu reagiu, dizendo que essas mesmas alterações poderão não vir a ser feitas durante o próximo ano, caso haja o risco efectivo de Israel perder o direito de organizar o Festival da Eurovisão em 2019.



Segundo um site dedicado à Eurovisão, ESCToday, a organização pondera realizar o concurso na Áustria, caso Israel seja banida da UER.