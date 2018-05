Waylon representou a Holanda na final da Eurovisão. Depois do concurso, falou com o site Wiwi Blogs (dedicado ao Festival) e lamentou o recente histórico de vencedores. "Israel é o vencedor legítimo se falarmos do que falamos sempre: o circo e a loucura. Mas isso não vai mudar na Eurovisão. E isso entristece-me. As coisas deviam mudar um dia. Da última vez, ganhou uma mulher com barba, agora venceu uma galinha", frisou.A Holanda ficou em 18.º lugar. "Pensava que íamos ficar no top 10, mas os resultados… Wow! Foram estranhos… Sentiu-se com o barulho feito na sala também. Todos se questionaram: o que está a acontecer aqui? O lado certo da tabela de resultados passou para a esquerda de repente", contou aos jornalistas. "Estou muito orgulhoso do que fizemos. (…) Penso que não merecíamos este lugar… mas é o que conseguimos… tudo bem."Sobre a invasão de palco durante a actuação do Reino Unido, Waylon afirmou ter acontecido "algo louco". "Foi mau, mas há sempre idiotas que querem atenção", lamentou.