Eurovisão: do "exotismo sonoro" de Chipre à "delicadeza" de Portugal

Alemanha – "You Let Me Walk Alone" (Michael Schulte):



Uma bonita balada que também beneficia com a emotividade do cantor.







França – "Mercy" (Madame Monsieur):



Canção que cativa pela harmonia e pelo ritmo envolvente.







Itália – "Non Mi Avete Fatto Niente" (Ermal Meta e Fabrizio Moro):



Excelente manifesto pop contra o terrorismo.







Espanha – "Tu Canción" (Amaia y Alfred):



Dueto romântico.







Reino Unido – "Storm" (SuRie):



Pop dançante com alguns elementos de música ambiental.







Portugal – "O Jardim" (Isaura e Cláudia Pascoal):



O Jardim encanta pela sua delicadeza sonora e emotividade lírica, dando corpo a uma melodia simples e cativante.







Áustria – "Nobody But You" (Cesár Sampson):



Uma pop que aspira à espiritualidade por via do gospel.







Estónia – "La Forza" (Elina Nechayeva):



Reúne a pop e o canto lírico, numa tentativa de consagrar a voz de Elina Nechayeva.







Chipre – "Fuego" (Eleni Foureira):



Uma aposta no exotismo sonoro e no poder de sedução da cantora cipriota.







Lituânia – "When We’re Old" (Ieva Zasimauskaité):



Balada interpretada com competência.







Israel – "Toy" (Netta):



Um tema dançante com fortes características festivaleiras.







República Checa "Lie To Me" (Mikolas Josef):



Ao estilo das boysbands com um refrão apelativo e em ritmo de dança.







Bulgária "Bones" (Equinox):



Canção que combina a música étnica com a pop.







Albânia "Mall" (Eugent Bushpepa):



Uma voz poderosa ao serviço do rock épico.







Finlândia "Monsters" (Saara Alto):



Pop electrónica com sabor veraneante.







Irlanda "Together" (Ryan O’Shaughnessy):



Tema confessional com uma boa melodia.







Sérvia – "Nova Deca" (Sanja Ilic´& Balkanika):



Um encontro interessante entre a música étnica e a música de dança.







Moldávia – "My Lucky Day" (DoReDoS):



Pop colorida com travo folclórico.







Hungria – "Aws" (Viszlat Nyar):



Convictos no heavy metal.







Ucrânia – "Under The Ladder" (Melovin):



Uma canção que se destaca pela excelente interpretação e recriação da pop dos anos 80.







Suécia – "Dance You Off" (Benjamin Ingrosso):



Entre o funk e o disco sound razoáveis.







Austrália – "We Got Love" (Jessica Mauboy):



Tem os condimentos habituais da pop, mas falta-lhe um factor de diferenciação.







Noruega – "That´s How You Write A Song" (Alexander Rybak):



Canção animada com espírito optimista.







Dinamarca – "Higher Ground" (Rasmussen):



Tema épico que recorda a história dos vikings.







Eslovénia – "Hvala, ne" (Lea Sirk):



Uma tentativa pouco imaginativa de abordar a música de dança contemporânea.







Holanda – "Outlaw In ´Em" (Waylon):



Um country rock agradável.





A Altice Arena, em Lisboa, acolhe hoje a final da 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, na qual competem 26 países, incluindo Portugal.Portugal, por ser o país anfitrião, teve entrada directa na final, com a canção "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal e composta por Isaura. Além de Portugal, também Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália e França (os países do chamado grupo dos 'Big 5') não tiveram que competir nas semifinais, nas quais foram apurados os restantes 20 países.Na primeira semifinal, que decorreu na terça-feira na Altice Arena, no Parque das Nações, passaram à final Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda, na segunda, que decorreu na quinta-feira no mesmo local, passaram Sérvia, Moldávia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca, Eslovénia e Holanda.Pedro Salgado, crítico de música do GPS, dá a sua opinião acerca de cada canção que vai ouvir hoje na final da Eurovisão.