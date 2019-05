Este fim de semana há festa do jazz no Capitólio

A Festa do Jazz de Lisboa é já sábado e domingo, 1 e 2 de Junho, no Capitólio, apresentando alguns dos projetos mais interessantes do panorama nacional da género, caso do Quarteto de Diogo Alexandre (um jovem baterista em processo de afirmação), Old Mountain (formação liderada por Pedro Branco e João Sousa, com os convidados Demian Cabaud e George Dumitriu), Manuel Linhares (cantor que editou recentemente o disco Boundaries) e o trio formado pelo trompetista Luís Vicente, o contrabaixista Hugo Antunes e o baterista Pedro Melo Vicente.





No entanto, o maior destaque vai para o quinteto da pianista e compositora Isabel Rato (na foto), que editou em maio o seu novo disco, Histórias do Céu e da Terra, com o selo da Nischo Record – a suceder a Para Além da Curva da Estrada, de 2016. Acompanham-na, neste concerto, na noite de domingo, 2, João David Almeida (voz), João Capinha (saxofone alto, tenor e soprano), João Custódio (contrabaixo), Jorge Moniz (bateria) e, como convidados especiais, a cantora Elisa Rodrigues e o acordeonista João Barradas.

O festival vai ainda apresentar, pela primeira vez, um Ensemble Festa do Jazz, reunindo em palco vários músicos que atuam na festa em diferentes formações (como João Almeida, José Pedro Coelho, Tomás Marques, João Grilo, Demian Cabaud ou Pedro Melo Alves).