Porto/Post/Doc, "um festival para nos vermos ao espelho"

"São puras descobertas para o público" começa por dizer Dário Oliveira ao GPS, em vésperas do início da quinta edição do Porto/Post/Doc. O director do festival, que este ano ocupa mais salas de cinema e mais espaços da cidade com actividades paralelas, fala de uma programação transversal onde a riqueza de conteúdos reside na aproximação e miscigenação de géneros: "Nas últimas décadas esta aproximação de géneros foi cada vez mais notada e expressiva no cinema internacional. Há cinema que vem dos quatro cantos do mundo, cada vez mais rico em conteúdos e abordagens".





Nesta diversidade, que transparece na edição de 2018, sobressai a máxima "ficção que é real", explícita nas várias secções que compõem o festival e nos cerca de 130 filmes que vão ocupar o Teatro Municipal do Porto – Rivoli, o Cinema Passos Manuel, o Cinema Trindade e o Planetário do Porto. "O documentário enquanto registo do real sempre esteve contaminado por outras linguagens, a literatura a poesia, as artes plásticas, o cinema experimental, a ficção. Quando nós separamos documentário de ficção corremos o risco de nos esquecer que todas estas coisas estão muito próximas", sublinha.

A concurso estarão 14 filmes, provenientes de diferentes contextos culturais e artísticos, que foram escolhidos entre os mais de 700 registos submetidos e outros seleccionados em distintos festivais internacionais. Há realizadores repetentes, como Nicole Vogele, premiada em 2014 e que este ano chega com Closing Time, o galego Eloy Dominguez Serén que traz Hamada, Obscuro Barroco da também repetente Evangelia Kranioti e Vitaly Mansky, que apresenta Putin's Witnesses, um documentário sobre Vladimir Putin, filmado a partir de dentro.



Continuando no leste europeu, o realizador ucraniano Sergei Loznitsa traz ao Porto/Post/Doc Donbass, um retrato dos tempos sombrios da região fronteiriça entre a Rússia e a Ucrânia. Na competição internacional há também duas presenças portuguesas, com Dídio Pestana e Rodrigo Areias a trazerem respectivamente Sobre Tudo Sobre Nada e Hálito Azul. A selecção integra ainda A Family Tour, de Ying Liang, Becoming Animal, de Emma Davie e Peter Mettler, Bisbee '17, de Robert Greene, Central Airport, de Karim Aïnouz, Fausto, de Andrea Bussmann, Kamagasaki Cauldron War, de Leo Sato, e Tremor, de Annik Leroy.

"Este cinema da competição é um retrato multifacetado do mundo actual", sintetiza Dário Oliveira, reforçando que não são só os temas negros e negativos que tomam conta do grande ecrã: "Há aqui temas absolutamente reconfortantes e cheios de janelas para acreditar na humanidade, são histórias de pessoas dos quatro cantos do mundo. É essa riqueza e variedade de histórias, que de outra forma não seriam contadas, que nós apresentamos aqui. Este festival, em particular, tem uma missão que é descobrir pessoas, autores e apresentá-los em boas condições."

Sobre as novidades da quinta edição, o director do festival destaca a retrospectiva Reis/Cordeiro, que inclui uma versão restaurada e digitalizada de Trás-os-Montes, obra maior do cinema português, mas também a exibição em sala da primeira obra de António Reis, encomendada pela Câmara Municipal do Porto, Painéis do Porto. Ana, Jaime e Rosa De Areia são os outros três filmes da dupla formada por António Reis e Margarida Correia em destaque nesta retrospectiva.

Também as sessões no Planetário do Porto são um dos pontos altos do Porto/Post/Doc 2018, com um dia totalmente dedicado às projecções fulldome (formato côncavo) para os vários níveis escolares. O projecto educativo é, aliás, a grande aposta continuada das várias edições do festival e que este ano atinge uma expressividade máxima, com programas e ateliers que começaram a ser desenvolvidos em Setembro e que abrangem desde o pré-escolar às universidades e ao ensino artístico.



"Estamos a apostar bastante no projecto educativo e nas actividades dedicadas às crianças e aos adolescentes, porque temos consciência de uma coisa importante: quando lidamos com um festival de cinema há que pensar naquilo que o festival é em 2018 e o que será em 2028. Estamos a trabalhar para que o público de cinema do Grande Porto seja informado e tenha cultura cinemática suficiente para continuar o amor, não só aos filmes, mas às salas de cinema", acrescenta Dário.

Apesar da inauguração oficial do Porto/Post/Doc acontecer no dia 24 de Novembro, com a cerimónia de abertura a exibir pela primeira vez em Portugal o documentário Kaiser: The Greatest Footballer Never To Play Football, de Louis Myles, sobre um jogador de futebol de topo que nunca chutou uma bola, há exposições, sessões especiais, concertos e festas paralelas que tomam conta da cidade já a partir desta quinta-feira, 22 de Novembro.

"Queremos desenvolver uma relação cada vez mais estreita com o público" aponta Dário Oliveira como vector estratégico do festival, "um público participante que pensa, que sabe ao que vai, que é curioso e cada vez mais jovem." Mais do que apresentar soluções, o director do Porto/Post/Doc pretende que este seja um espaço de reflexão e fruição do cinema enquanto expressão artística. "Este festival interpela o espectador a interrogar-se e a ver-se ao espelho", remata o director.



INFORMAÇÕES





Espaços Porto/Post/Doc:



Teatro Municipal do Porto – Rivoli: Rua do Bonjardim 143, Porto

Cinema Passos Manuel: Rua de Passos Manuel 137, Porto

Cinema Trindade: Rua do Almada 412, Porto

Planetário do Porto: Rua das Estrelas, Porto

Faculdade de Belas da Universidade do Porto - Avenida de Rodrigues de Freitas 265, Porto

Escola das Artes – UCP: Rua de Diogo Botelho 1327, Porto