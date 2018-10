Este é o catamarã preferido da costa algarvia

A primeira viagem da Ocean Quest aconteceu a 26 de Março de 2018. O catamarã familiar, com duas casas de banho, bar e espaço para as pessoas andarem à vontade pelo barco, agradou logo aos clientes que já colocaram a Ocean Quest no top do Trip Advisor.



Para já a empresa opera apenas com um barco e faz duas rotas, guiadas não por operadores turísticos, mas por capitães que conhecem a costa como a palma das mãos.



Na Dolphin Quest (€17,50 a €35) a viagem é direccionada para a observação de golfinhos: "Não podemos garantir que vão aparecer golfinhos, porque eles estão no seu habitat, mas a taxa de sucesso é de 84,7%." A bordo está sempre um biólogo marinho que, além das curiosidades sobre a espécie, fala sobre os problemas de sustentabilidade ambiental.



Já a Tradition, Cultural & Cave Quest (com o mesmo preço da anterior) é um percurso de três horas e meia até às grutas de Benagil. "Passamos por muitas grutas, dos Pássaros, Arco do Triunfo, Capitão, praia da Marinha e Benagil." No regresso há tempo para um mergulho e para provas de licores e doces regionais. Alfarroba, amêndoa e medronho são os sabores que acompanham o trio algarvio, um doce regional com amêndoa, figo e alfarroba. Há também uma terceira oferta, Sunset Vibes (entre €15 e €37,50), para ver o pôr-do-sol e a possibilidade de fazer festas e eventos privados a bordo.

Sarah é inglesa - ou "bifa" quando os amigos se querem meter com ela -, mas quando fala de Portugal é um "nós" que vem ao de cima. "Podem chamar-me tuga", brinca. Chegou com 14 anos ao Algarve e é por lá que vai vivendo há 21.O mar é testemunha desta história de amor e o gosto por ele foi crescendo à medida que Sarah acumulou experiência no ramo turístico. Começou a vender bilhetes em part-time na marina de Vilamoura e depois de uma longa carreira como vendedora, gestora e directora comercial de outras empresas, Sarah sentiu que tinha chegado a hora de lançar o seu próprio barco ao mar.