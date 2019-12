Está a ver o 'The Irishman' como uma série? Não é isso que Scorsese quer

Gangsters de Scorsese a caminho dos Óscares Al Pacino, de quem publicamos uma entrevista, é o sindicalista Jimmy Hoffa, e Robert De Niro interpreta o Irlandês do título, seu amigo. O épico com que a Netflix quer ganhar estatuetas estreia no dia 28. - Palco&Plateia , Sábado.

O início e os 49 minutos (parar no momento em que Jimmy Hoffa termina a chamada)

Os 49 e a 1h40 (parar quando Joey the Blind é apresentado)

A 1h40 e a 2h47 e 30 segundos (parar quando Frank sai de casa)

A 2h47 e 30 segundos até ao final.

Três horas e quarenta minutos. Podia ser a duração de uma viagem de carro entre Lisboa e Vila Nova de Foz Côa, mas é na verdade o tempo que vai demorar a ver o novo filme de Martin Scorsese , 'The Irishman'. E parece que nem o elenco de luxo, com nomes como Robert de Niro, Al Pacino e Joe Pesci, está a convencer as pessoas a passar tanto tempo à frente da televisão.Como este foi disponibilizado exclusivamente no Netflix, muitos utilizadores estão optar por ver o filme por partes, como se de uma série se tratasse. No entanto, e como era de esperar, não era esse o objetivo do realizador. Em entrevista à revista Entertainment Weekly, Scorsese afirmou que nunca lhe passou pela cabeça fazer deste filme uma série."Podem dizer que é uma história grande e que poderia dar duas temporadas, já ouvi pessoas a dizer isso", apontou o realizador norte-americano. "Mas é um não absoluto. Nem nunca pensei nisso. Porque o objetivo do filme é a acumulação do detalhe. É um efeito cumulativo acumulado até ao fim do filme, o que quer dizer que só se consegue sentir se for visto do início ao fim, de uma vez."O realizador afirmou ainda que "as séries são ótimas", uma vez que dão a possibilidade de "desenvolver personagem e enredos e recriar mundo. Mas não era o formato certo para isto".Ainda assim, e se não tiver 3h40 disponíveis no seu dia, poderá dividir o filme em quatro partes. Nós não dizemos as ninguém.Para isto, e como sugere um utilizador do Twitter, basta ver entre: