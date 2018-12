Espectadores de cinema aumentaram em Novembro

Avaliando o panorama da exibição comercial de 2018, o ICA verifica no entanto que, entre Janeiro e Novembro, houve 13,15 milhões de espectadores em salas de cinema, ou seja, menos 5% do que no mesmo período de 2017 (13,84 milhões).



Em receitas de bilheteira, a quebra é de 2,8%, descendo de 72 milhões de euros para 70 milhões.



Segundo o ICA, até ao final de Novembro estrearam-se comercialmente 33 longas-metragens de produção portuguesa.



O filme "Pedro e Inês", de António Ferreira, estreado em 18 de outubro, é o mais visto do ano, até agora, com 45.485 espectadores.



"The Incredibles 2: Os Super-Heróis", de Brad Bird, é o filme mais visto nas salas portuguesas de cinema, até final de Novembro, com 605.879 espectadores.

As salas portuguesas de cinema registaram 1,32 milhões de espectadores em Novembro, traduzindo um aumento de 39% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas a subida não compensa a perda global de audiências registada este ano.Segundo dados estatísticos mensais do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), hoje divulgados, em Novembro, a rede de exibição comercial de cinema mobilizou 1,32 milhões de espectadores, quando, no mesmo mês de 2017, somara 962 mil espectadores.Em termos de receita bruta de bilheteira, o aumento em Novembro foi superior a dois milhões de euros, comparando com o mesmo mês do ano passado, subindo 40%, de 5,13 milhões para 7,2 milhões de euros.