O Futuro Próximo - O Nosso Desporto Preferido

O tempo é relativo, já o sabemos. Gonçalo Waddington tem 42 anos, mas aparenta menos 10 e, contudo, parece que o vemos há décadas nos palcos, na televisão e no cinema - e vemos mesmo: foi em "em 1995 ou 1996" que a sua carreira arrancou, no Teatro Experimental de Cascais, ainda estudava na Escola Profissional de Teatro de Cascais para onde entrara com a ideia de ser encenador. Seguiram-se papéis em produções para a RTP e uma peça no Teatro São Luiz. "Aquilo foi engatando e fui trabalhando. Por um lado sou novo, por outro já ando aqui há algum tempo", diz, durante uma conversa no café do D. Maria II, em Lisboa.É aqui, na Sala Garrett do Teatro Nacional, que esta quinta-feira, 5, estreia a terceira parte da tetralogia O Nosso Desporto Preferido, intitulada O Futuro Próximo. A segunda, Futuro Distante, estreou no São Luiz em 2017 e a primeira, Presente, no D. Maria II, em 2016. O capítulo final, Passado, acontece em 2022.Na base desta empreitada dramatúrgica, em parte inspirada pelas obras de Michel Houellebecq e Aldous Huxley, e que Waddington escreveu, encenou e em que também entra como ator, está a ideia de que: "Há alguém que resolve criar um ser humano do futuro, alguém que não se reproduza mas que seja criado e depois replicado - e quais são as consequências disso?"Seria um bom argumento de cinema, mas é num teatro que nos encontramos, não num plateau. "Não vou fazer um filme de ficção científica em palco", diz Waddington. "Há aquele lado meio manhoso, irónico e satírico nestas questões, que vem da utilização da linguagem em palco. Poder explorar todo o espectro, as 50 mil palavras que posso utilizar para descrever a genitália... Se uma personagem vai explicar o que é uma pessoa carnal, então vai explicar isso com todas as palavras possíveis, porque sim, já sabemos que ela pode dizer numa frase aquilo que disse em 50, mas é precisamente a maneira como ela o diz que é interessante. É o equilíbrio entre forma e conteúdo", resume. Como se percebe, neste ponto da conversa não é o ator nem o encenador quem fala, mas o escritor.Para Waddington, escrever é uma coisa antiga mas que só agora se manifestou. "Se calhar não tinha a maturidade suficiente. Era muito elétrico, irrequieto... Se calhar depois ganhei melhores métodos de trabalho e, de facto, aquilo interessou-me", conta - aquilo, entenda-se, foi a peça Albertine, O Continente Celeste, que estreou em 2014 e que marca a sua estreia na autoria de teatro: "Gostei do ato de escrever e pesquisar e ter ideias, e depois continuei."Já antes tinha escrito um guião de cinema que entretanto realizou (já lá iremos) e alguns guiões da série Odisseia, para a RTP. "Foi a primeira vez que escrevi para televisão. Estou na génese daquele projeto [com Tiago Guedes e Bruno Nogueira] e orgulho-me imenso. É pá, era humor complexo, trabalhado, com ideias um pouco mais desafiantes."O cinema fora do enquadramento da câmara surgiu mais ou menos na mesma altura. "Depois da primeira peça que encenei, [Rosmersholm, de Ibsen, em 2011, no CCB], percebi que era algo que gostava de fazer e, depois de fazer alguns filmes, comecei perceber: ‘Eles estão a filmar assim, estão àquela distância, o realizador disse isto àquele e não sei quê’, e decidi realizar. São novas... vontades."Chegamos então a Patrick, a primeira longa-metragem escrita e realizada por Waddington, estreada em novembro no LEFFEST e que conta a história de um rapaz que é raptado e que regressa à sua família 12 anos depois. "Não, não tem nada a ver com o caso do Rui Pedro", desabafa. "Tem-se escrito que sim, mas eu não me atreveria a isso." Chega às salas de cinema, em circuito comercial, em março de 2020.Teatro D. Maria II, Lisboa5 a 15/12, 4.ª e sáb., 19h;5.ª e 6.ª, 21h; dom., 16h