Ermelinda do Rio em Ponte de Sor

As cheias do Tejo, a 26 de novembro de 1967, no Ribatejo e nos arredores de Lisboa - a maior catástrofe natural em Portugal desde o terramoto de 1755 - inspiraram a peça Ermelinda do Rio - Noturno para voz e concertina, que junta um texto intimista, na primeira pessoa, de João Monge - conhecido letrista - à música (para três contrabaixos) de José Peixoto, interpretada ao vivo por Miguel Leiria Pereira, Sofia Queiroz Orê-Ibir e Sofia Pires. A estreia é esta sexta-feira, 7 de junho, no Teatro Cinema de Ponte de Sor, sede do Teatro da Terra, a companhia de Maria João Luís, que assume a encenação e divide o palco com os músicos.Em cena até 16 de junho, à sexta e ao sábado às 21h e domingo às 16h, é um projeto caro para a encenadora, oriunda de Alhandra e que sentiu esta tragédia na pele, com a família. É em catarse, portanto, que dá voz ao poema narrativo de Monge e fala de sobrevivência e do Portugal de Salazar, a partir daquela que ficou conhecida como "a noite do fim do mundo".