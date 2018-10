Ericeira, o refúgio que alia a praia à gastronomia

11h

O mercado da vila mostra a tradição (e a actualidade) piscatória: o primeiro andar começa o dia atolado de peixe fresco. Aqui se encontram raridades em zonas do País menos próximas da pesca - há grandes fígados de tamboril e os ouriços ainda a mexer e que são símbolo desta vila. Nos outros pisos estão as verduras das hortas e quintas da zona saloia.





17h

A hora da praia pode fazer-se na praia dos Pescadores, sem grandes ondas e, normalmente, com grandes algas. É preciso descer uma longa rampa cheia de traineiras de pescadores (e algumas gaivotas à procura de peixe) para chegar ao areal. Ao fim do dia junta-se gente da vila e turistas no paredão para assistir ao pôr-do-sol.



20h

Dois fotógrafos - um italiano e uma brasileira - abriram na Primavera o que faltava aos jantares da Ericeira: um verdadeiro restaurante italiano para massas frescas e tábuas de enchidos e queijos. Michele e Renata levam uma vida pacata e a praticar muito surf - é o que andam a fazer nos intervalos da Cucina 37 (R. Prudêncio Franco de Trindade, 18).

A Marisqueira Mar à Vista (R. de St.º António, 16) é conhecida como a primeira marisqueira da Ericeira. Começou por ser um posto de venda de marisco para Lisboa. Entretanto aumentou o espaço e criou uma carta com mariscos ao natural, arroz de peixe e de marisco, massadas e açordas. Tem um serviço à antiga e nem uma única peça de carne.À hora do lanche pode ir até à Indonésia. As Nalu Bowls vieram de Bali para a Ericeira. Neste quiosque bem perto da praia do Sul vendem-se smoothie bowls - taças de batidos de frutas espessos guarnecidos com granola. O ambiente é meio tropical: mesas de madeira pintada de branco e chapéus de sol cobertos de colmo.