Era Uma Vez um bar da Vista Alegre

"Costumo brincar e dizer que é uma caixa muito trabalhosa para um serviço de bar", comenta Nuno Barra, o diretor de marketing da Vista Alegre. Aqui é como nas viagens: o que interessa é o caminho. Mais do que chegar ao serviço de bar em cristal com detalhes em platina, peças sopradas, lapidadas, gravadas e pintadas à mão, quer-se andar à volta deste embrulho. Um cubo alto forrado com um quebra-cabeças de triângulos inspirados nas Talhas Portugal - dois jarrões altos icónicos da Vista Alegre, expostos no Museu Vista Alegre, em Ílhavo, e pintados em 1940 por Palmiro Peixe, mestre desta casa.



Nesta "reinterpretação" do trabalho de "um dos pintores mais importantes da Vista Alegre", o desenho vai ficando progressivamente mais figurativo à medida que giramos em torno da peça, "a quinta face [a das portas] é a mais semelhante à original", explica Nuno Barra lembrando o jardim de peónias e as fenghuang, duas aves conhecidas como fénix chinesas, desenhadas nestas porcelanas dos anos 40. À medida que o desenho se adensa é também introduzido o azul de grande fogo, o cobalto profundo tradicional da Vista Alegre.



"A Vista Alegre tem estes lados muito tradicionais e a Boca do Lobo é mais expan-siva. Embora tenham estas diferenças, identificamo-nos com o facto de fazerem tudo à mão, têm artesãos especializados em madeira, outros em vidro, em metal. Esse era um ponto essencial", justifica o diretor de marketing.



Da proximidade em feiras de design - as duas marcas são presença habitual em eventos como o parisiense Maison & Objet, que acontece de sexta, 18, a terça, 22 - surgiu naturalmente a possibilidade de ser esta empresa de mobiliário de luxo o passaporte de entrada no mercado dos móveis exclusivos para uma marca que começou com as porcelanas, mas que se diversifica cada vez mais.



"A Vista Alegre tem como orientação estratégica entrar na área do lifestyle com peças complementares àquilo por que é conhecida - no ano passado lançámos uma linha de iluminação", lembra Nuno Barra.



Nos últimos anos a marca tem-se ainda associado a artistas plásticos em edições especiais com o projeto Artistas Contemporâneos [ver caixa]. "Começamos agora nos móveis e é para continuar, sempre com elementos de porcelana ou cristal, em edições limitadas, mas um bocadinho maiores que esta", explica Nuno Barra.



Desta vez são oito exemplares, numerados e com o nome do comprador pintado num dos triângulos. O número reduzido explica-se pela complexidade de fabrico e montagem da peça e assim se dá o salto de um objeto de luxo para uma obra de arte.



O design do móvel não é original: é um dos mais famosos trabalhos do designer Marco Costa, da Boca do Lobo. O Cabinet Pixel - o nome do modelo original - é montado com mais de mil triângulos em madeira de diferentes acabamentos, numa "homenagem à união do design com as técnicas artesanais", lê-se no site da marca.



Once Upon a Time, que já tem algumas reservas, avança Nuno, entra agora numa espécie de digressão pelas feiras europeias - Paris, Milão, Madrid. E cada viagem é uma aventura porque o móvel tem de ser desmontado e remontado sempre. Quer-se que seja assim o início de muitas histórias pelo mundo do móvel. Portanto, Era Uma Vez.

Ver este móvel a acontecer é mais ou menos um sonho. Pelo menos as dimensões são quiméricas: 800 horas de trabalho, 500 das quais dedicadas à pintura de azulejos triangulares de porcelana por três artífices experientes, 1.090 pequenos triângulos numerados um a um para encaixarem durante a montagem como um puzzle, mais de 200 quilos de uma caixa de design contemporâneo português, executada por artesãos especializados. O preço: 45 mil euros (em Portugal).Lá dentro vem um serviço de bar de cristal de qualidade superior desenhado exclusivamente para este móvel, o primeiro da quase bicentenária Vista Alegre. É com Once Upon a Time, o cabinet desenhado em colaboração com a Boca do Lobo, que a marca conhe-cida pelas suas porcelanas entra no mercado do mobiliário exclusivo - há apenas oito exemplares deste bar.