É o bom gigante do programa de sucesso mundial Masterchef Austrália, sobretudo quando aparece ao lado de Gary Mehigan e George Calombaris, os outros dois jurados do programa - este ano, os três despediram da série, que em 2020 terá, nesse país, outro juri. Agora Matt Preston, gentleman inglês da televisão australiana, dedica-se agora ao showcooking e à escrita de receitas: está em Portugal de férias com a família e a lançar o livro Delicioso, Fácil e Rápido [Casa das Letras].





A conversa começa com aque Matt Preston se fartou de ver no Algarve, por onde passou antes de chegar a Lisboa - foram pretexto para nos revelar que confessar que adora revistas. Afinal foi na imprensa escrita que começou a sua atividade profissional ligada à gastronomia, quando se tornou crítico de restaurantes e mais tarde autor de receitas. A conversa rapidamente evoluiu para o seu estilo ousado e para as calças às riscas verdes e brancas, qual sportinguista ocasional. É por aí que começamos: "vivemos na era do estilo", diz ele.

As suas calças são um ótimo exemplo de que vivemos na era do estilo.

São um bom exemplo de loucura. Estas calças foram feitas a partir de um tecido da Ikea. Este ano vimos [Matt e o seu stylist] um desfile em que uma modelo usava um fato em tartan vermelho - porque é que não fazemos isso? Ela era muito magrinha, eu sou enorme, pode ficar a parecer estúpido... Tenho um alfaiate que trabalha em Melbourne e comecei mandar fazer coisas porque não havia nada, era tudo da mesma cor - azul, cinzento, preto.

Acaba por ser mais sustentável do que comprar fast fashion, por exemplo.

Sim, este lenço [os lenços de pescoço tornaram-se uma imagem de marca de Matt] é feito do desperdício de uma fábrica de tecidos. Os fatos ficam caros mas calças não, por exemplo. Encontrei uma loja que fazia as calças para o John Daly [jogador de golfe conhecido pelas calças excêntricas] e tinha umas em xadrez que ninguém comprava. Custavam uns sete dólares autralianos [cerca de 4 euros] - é assim que poupamos dinheiro.

Mudou de estilo quando começou a fazer televisão?



Sempre me vesti assim, mas quando era mais novo vesti-me sobretudo em lojas de segunda mão. O meu melhor amigo lembra quando tínhamos uns 18 anos e éramos punks, entrávamos numa dessas lojas e ele nunca encontrava nada, eu vinha carregado de coisas. Obviamente a minha mulher e os meus filhos acham o que eu visto estúpido, mas visto-me assim desde sempre. As pessoas acham que eu cheguei [à televisão] e comecei a ter um comité de stylists que me punham lenços, casacos... De qualquer maneira, se me encontrasse na praia, no Algarve, estaria vestido como um australiano, com calças de fato de treino.

Falemos um pouco do Masterchef Austrália. Muitos concordam que é a melhor versão do concurso. O que tem de diferente?

É verdade. É difícil dizer porque não vimos todas as outras versões, mas as pessoas dizem-nos que a relação entre os três jurados é diferente. Conhecemo-nos há muito tempo, tornámo-nos ainda melhores amigos [depois do programa]. Somos como um casal de três pessoas - pensamos da mesma maneira sobre comida, terminamos as frases uns dos outros.

Também tentámos remover algumas das coisas que as pessoas da televisão adoram, como pôr pessoas a chorar. Se vires alguém a ficar emocionado, mais facilmente te relacionas com aquilo. Seria por mais pressão em cima das coisas, tratar as pessoas mal não tem lugar na cozinha ou na sala de jantar por isso não faria sentido - ter essa abordagem de respeito faz com que os concorrentes também se tratem com respeito e trabalhem em equipa. A melhor coisa do programa é que ficamos todos amigos, continuamos a conviver. É um bocado um mundo ideal em que toda a gente é simpática.





masterchef australia Foto: dr

Na versão australiana há uma grande diversidade de culturas e contextos sociais. Esta diversidade é uma intenção política?

A diversidade cultural é a Austrália. Não há uma agenda política, para nós o importante é a comida. Mas o que se tira dali orgulha-me: há racistas que deixam de o ser. Já tive situações loucas de ter árabes e judeus à mesa, a conversarem sobre comida e a concordarem no que é ou não bom.

Na maioria dos programas as pessoas são escolhidas por gente da televisão, nós escolhemos a melhor comida, não nos interessa o quão novos ou velhos, bonitos ou feitos. Na primeira temporada, disseram-nos que não ia resultar porque tínhamos 19 concorrentes que nunca deviam estar na televisão e três jurados gordos.

Tiram muito tempo com masterclasses. O lado pedagógico é um objetivo do programa?

É muito importante. As masterclasses são normalmente mais para quem está em casa, muitas vezes eles ja sabem aquilo. É mais o que acontece atrás das câmaras. Em provas como a caixa mistério, onde só provamos cinco pratos, quando se desligam as câmaras vamos provar os outros pratos e dizer o que gostámos em cada um e o que podem melhorar. Queremos que a comida melhore porque somos felizes é com boa comida.

Toda a gente pode cozinhar bem?

A comida boa não é difícil, é duas coisas: encontrar uma boa receita que saibas que vai correr bem e que essa receita seja como se alguém te estivesse a dar a mão. Não pode dizer apenas "pique cebola", tem de dizer que tamanho devem ter os cubos de cebola; não pode dizer açúcar e sal a gosto, tem de dizer que se põe açúcar e sal suficiente para que primeiro se sinta o sal e só depois o açúcar.

Neste livro dá algumas dicas até mesmo para o momento das compras. É aí que começa uma receita?

Há dois processos. Se estou a escrever receitas tenho de saber o que há no supermercado. Não posso dizer "usem peixe aranha, que provei em Portugal e que só há lá" - todo o objetivo de uma receita é por as pessoas a fazê-la. Por outro lado, as receitas começam também numa viagem como esta [que está a fazer por Portugal, de norte a sul]. No meu telefone vou colecionando coisas que me deram ideias, como comprar cachaço de porco, cortá-lo muito fino e grelhá-lo com um pouco de sal - comi isso em Beja e é ótimo e barato. Açorda com espargos e coentros ou migas são coisas que podemos fazer em outros sítios do mundo - toda a gente tem sobras de pão.





masterchef australia 2018 Foto: dr

Como vê a nossa alimentação no futuro?

Um alimentação alicerçada em vegetais. Tenho sempre muitas receitas vegetarianas no meu livro, mas não falo delas como tal porque isso não deveria ser uma questão. Vai ser um desafio interessante em Portugal, onde as pessoas adoram a sua proteína e quase se definem através delas. É importante escolher sempre o melhor que podemos comprar com o orçamento que temos. É preferível gastar o mesmo dinheiro em 100 gramas de boa carne do que em 300 gramas de carne de má qualidade. E usar charcutaria e queijos mais como um tempero do que em grande quantidade.

O que ficou do tempo em que estudou História e política na faculdade?

Sou obcecado com História. Outro dia, numa pequena vila portuguesa passei pelo menu de um sítio de grelhados que dizia "peru". Neste meu livro tenho uma receita de almôndegas de peru com sabores de Istambul, ou seja, turkey from Turkey [em inglês peru e Turquia têm o mesmo nome]. Qundo os ingleses provaram pela primeira vez peru acharam que vinha da Turquia e deram-lhe o nome do país. Quando os franceses o provaram acharam que vinha da Índia, chamaram-lhe dinde porque vinha d'Inde [da Índia, em francês]. Cheguei aqui e fiquei doido: para os portugueses veio do Peru! Como é que a mesma ave ganha o nome de três culturas radicalmente diferentes? Adoro saber histórias como a da relação das freiras com as claras e gemas. A comida é a última parte da nossa cultura que mantemos quando migramos. A comida será o laço emocional com casa.

Como alguém que já foi crítico gastronómico, como é que o público - que muitas vezes não tem possibilidade de aceder a alguns restaurantes - se relaciona com a crítica?

Uma boa crítica dá-nos a sensação de ter ido a um restaurante. Mas acho que o papel do crítico está diminuído pelo instagram e pelas redes sociais. Se eu quiser comer o melhor pastel de bacalhau, pergunto à minha rede e eles dizem-me: vai aqui. Muitos dos sítios onde fui aqui [em Portugal] foram sugestões de pessoas no instagram que nunca encontraria numa crítica. Acho que houve uma democratização desse conhecimento e partilha. As recomendações do público são, em geral, mais fiáveis, porque o público foi seis ou sete vezes.